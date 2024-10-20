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Женщина погибла в аварии в Пицунде
Женщина погибла в аварии в Пицунде
Sputnik Абхазия
В субботу, 19 октября, в Абхазии произошло два ДТП. Один человек погиб, еще один пострадал. 20.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Женщина погибла в аварии в Пицунде 19 октября, сообщил корреспонденту Sputnik первый заместитель начальника УГАИ Абхазии Аслан Базба.Базба добавил, что в этот день произошла еще одна авария. Примерно в 21:00 на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь столкнулись пять автомобилей. По словам первого замначальника УГАИ, из-за дождя и плохой видимости водитель одной машины допустил столкновение с другой, третий водитель не сразу заметил произошедшее и въехал в еще две машины. В этой аварии пострадала женщина, с переломом локтя ее доставили в больницу.По обоим инцидентам собраны материалы и переданы в следственные отделы, добавил Аслан Базба.
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Женщина погибла в аварии в Пицунде
11:43 20.10.2024 (обновлено: 11:44 20.10.2024)
В субботу, 19 октября, в Абхазии произошло два ДТП. Один человек погиб, еще один пострадал.
СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Женщина погибла в аварии в Пицунде 19 октября, сообщил корреспонденту Sputnik первый заместитель начальника УГАИ Абхазии Аслан Базба.
ДТП произошло утром в субботу. Женщина не справилась с управлением автомобилем и столкнулась с дорожным ограждением. От полученных травм она скончалась по дороге в больницу.
Базба добавил, что в этот день произошла еще одна авария. Примерно в 21:00 на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь столкнулись пять автомобилей.
По словам первого замначальника УГАИ, из-за дождя и плохой видимости водитель одной машины допустил столкновение с другой, третий водитель не сразу заметил произошедшее и въехал в еще две машины. В этой аварии пострадала женщина, с переломом локтя ее доставили в больницу.
По обоим инцидентам собраны материалы и переданы в следственные отделы, добавил Аслан Базба.