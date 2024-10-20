https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/zhenschina-pogibla-v-avarii-v-pitsunde-1052615567.html

Женщина погибла в аварии в Пицунде

Женщина погибла в аварии в Пицунде

Sputnik Абхазия

В субботу, 19 октября, в Абхазии произошло два ДТП. Один человек погиб, еще один пострадал. 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T11:43+0300

2024-10-20T11:43+0300

2024-10-20T11:44+0300

в абхазии

абхазия

новости

дтп

гаи

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482540_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4a0b2ea3e6166811d2e5a9e8aedf6dfe.jpg

СУХУМ, 20 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Женщина погибла в аварии в Пицунде 19 октября, сообщил корреспонденту Sputnik первый заместитель начальника УГАИ Абхазии Аслан Базба.Базба добавил, что в этот день произошла еще одна авария. Примерно в 21:00 на республиканской трассе в районе поселка Бзыбь столкнулись пять автомобилей. По словам первого замначальника УГАИ, из-за дождя и плохой видимости водитель одной машины допустил столкновение с другой, третий водитель не сразу заметил произошедшее и въехал в еще две машины. В этой аварии пострадала женщина, с переломом локтя ее доставили в больницу.По обоим инцидентам собраны материалы и переданы в следственные отделы, добавил Аслан Базба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241008/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-sentyabr-1052506614.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, дтп, гаи