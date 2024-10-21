https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/kolonna-mchs-abkhazii-s-gumanitarnym-gruzom-vyekhala-v-kurskuyu-oblast-1052625823.html

Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом выехала в Курскую область

Колонна МЧС Абхазии с гуманитарным грузом выехала в Курскую область

Sputnik Абхазия

6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T15:30+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Машины с гуманитарной помощью для жителей Курской области выехали из Сухума, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. Сотрудники ведомства во главе с министром Львом Квициния доставят в регион более 30 тонн груза: сахар, консервы, крупы, бутилированную воду, средства личной гигиены, крупы. 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область с целью захвата территории. По данным Минобороны, за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 20 тысяч человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/moskovskaya-abkhazskaya-diaspora-obyavila-sbor-sredstv-dlya-zhiteley-v-kurskoy-oblasti-1052562196.html

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