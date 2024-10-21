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Команда из Абхазии приняла участие в олимпиаде по экологии в Сириусе
Команда из Абхазии приняла участие в олимпиаде по экологии в Сириусе
Sputnik Абхазия
Олимпиада продлится с 20 по 24 октября, в ней участвуют 30 школьников из семи государств. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T12:18+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Команда Абхазии участвует в Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, сообщает Министерство просвещения республики. Часть заданий будет практической, участники должны будут провести самостоятельные исследования в Кавказском заповеднике. Знания школьников будут оцениваться в командном и индивидуальном зачетах. Победители получат не только призы, но и возможность дальнейшего обучения в сфере экологии и климатологии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/pokaz-mod-novaya-zhizn-starykh-veschey-sobral-bolee-200-tysyach-rubley-dlya-podopechnykh-ashana-1052593336.html
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Команда из Абхазии приняла участие в олимпиаде по экологии в Сириусе
12:18 21.10.2024 (обновлено: 12:37 21.10.2024)
Олимпиада продлится с 20 по 24 октября, в ней участвуют 30 школьников из семи государств.
СУХУМ, 21 окт – Sputnik.
Команда Абхазии участвует в Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, сообщает
Министерство просвещения республики.
Олимпиада — часть мероприятий научно-образовательного конгресса БРИКС по вопросам экологии и изменения климата, свои силы в ней пробуют 30 школьников из семи стран: Абхазии, Беларуси, Индонезии, Пакистана, России, Сейшельских островов, Таджикистана.
Часть заданий будет практической, участники должны будут провести самостоятельные исследования в Кавказском заповеднике.
Знания школьников будут оцениваться в командном и индивидуальном зачетах. Победители получат не только призы, но и возможность дальнейшего обучения в сфере экологии и климатологии.