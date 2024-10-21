https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/komanda-iz-abkhazii-prinyala-uchastie-v-olimpiade-po-ekologii-v-siriuse-1052624040.html

Команда из Абхазии приняла участие в олимпиаде по экологии в Сириусе

Команда из Абхазии приняла участие в олимпиаде по экологии в Сириусе

Sputnik Абхазия

Олимпиада продлится с 20 по 24 октября, в ней участвуют 30 школьников из семи государств. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T12:18+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Команда Абхазии участвует в Международной олимпиаде по экологии в Сириусе, сообщает Министерство просвещения республики. Часть заданий будет практической, участники должны будут провести самостоятельные исследования в Кавказском заповеднике. Знания школьников будут оцениваться в командном и индивидуальном зачетах. Победители получат не только призы, но и возможность дальнейшего обучения в сфере экологии и климатологии.

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