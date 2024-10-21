https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/lolua-rasskazal-o-situatsii-na-granitse-s-gruziey-1052629515.html
Лолуа рассказал о ситуации на границе с Грузией
Лолуа рассказал о ситуации на границе с Грузией
Sputnik Абхазия
17 октября в районе абхазо-грузинской границы был перехвачен грузинский дрон. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T23:05+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. Меры безопасности на границе между Абхазией и Грузией усилены, обстановка спокойная, сообщил секретарь Совбеза Рауль Лолуа в интервью Инфоцентру президента Абхазии.По словам Лолуа, для усиления безопасности на границе в Галский район будут введены дополнительные подразделения силовиков. Это в том числе связано с выборами в грузинский парламент, которые пройдут 26 октября. Сухум следит за заявлениями грузинских политиков и будет готов к любой провокации, подчеркнул секретарь Совбеза.Лолуа добавил, что грузинский беспилотник, обнаруженный в районе села Бгоура, снимал военные объекты в Абхазии. Человек, управлявший им, воевал на стороне ВСУ и сейчас находится в Грузии.18 октября прошло заседание Совета Безопасности Абхазии, на котором было принято решение о закрытии границы с 23 по 30 октября. Исключение будет сделано для граждан республики, попавших в Грузию на законных основаниях и возвращающихся в Абхазию, а также для работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергосистемы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241018/abkhaziya-obsudit-intsident-s-perekhvachennym-gruzinskim-bespilotnikom-na-zhenevskikh-diskussiyakh-1052606535.html
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абхазия, грузия, новости, рауль лолуа, совет безопасности абхазии
абхазия, грузия, новости, рауль лолуа, совет безопасности абхазии
Лолуа рассказал о ситуации на границе с Грузией
17 октября в районе абхазо-грузинской границы был перехвачен грузинский дрон.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik.
Меры безопасности на границе между Абхазией и Грузией усилены, обстановка спокойная, сообщил секретарь Совбеза Рауль Лолуа в интервью
Инфоцентру президента Абхазии.
По словам Лолуа, для усиления безопасности на границе в Галский район будут введены дополнительные подразделения силовиков. Это в том числе связано с выборами в грузинский парламент, которые пройдут 26 октября.
Сухум следит за заявлениями грузинских политиков и будет готов к любой провокации, подчеркнул секретарь Совбеза.
Лолуа добавил, что грузинский беспилотник, обнаруженный в районе села Бгоура, снимал военные объекты в Абхазии. Человек, управлявший им, воевал на стороне ВСУ и сейчас находится в Грузии.
18 октября прошло заседание Совета Безопасности Абхазии, на котором было принято решение о закрытии границы с 23 по 30 октября. Исключение будет сделано для граждан республики, попавших в Грузию на законных основаниях и возвращающихся в Абхазию, а также для работников, обеспечивающих бесперебойное функционирование энергосистемы.