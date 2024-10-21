https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/pervyy-snegomernyy-datchik-ustanovyat-na-auadkhare-do-kontsa-dekabrya-1052629340.html
Первый снегомерный датчик установят на Ауадхаре до конца декабря
Первый снегомерный датчик установят на Ауадхаре до конца декабря
Sputnik Абхазия
Первый снег на Ауадхаре выпал в субботу, 19 октября. Пока дорога на курорт открыта. 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T22:47+0300
2024-10-21T22:47+0300
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СУХУМ, 21 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Первый тестовый снегомерный датчик планируют установить на Ауадхаре к концу года для фиксации схода лавин. Об этом корреспонденту рассказал старший научный сотрудник РРНП Тимур Тванба.По его словам, оборудование предназначено для измерения высоты снега, фиксации изменений в нем, температуры в толще и на поверхности, уровня влажности, что позволит получать информацию о сошедших лавинах через радиопередатчики. В дальнейшем, спустя несколько лет наблюдений и анализа сведений, специалисты Рицинского парка намерены внедрить в систему искусственный интеллект, который позволит не просто получать информацию об уже сошедшей лавине, но и прогнозировать это природное явление. Тимур Тванба добавил, что на территории Рицинского нацпарка несколько десятков лавиноопасных участков. На каждом из них понадобится установить такое оборудование. Как отметил Тванба, датчики произведены в Китае. С доработками, дополнительным оснащением необходимыми элементами и перепрограммированием они обходятся примерно в 20 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241019/pervyy-sneg-vypal-na-auadkhare-1052614030.html
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абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), ауадхара
абхазия, новости, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), ауадхара
Первый снегомерный датчик установят на Ауадхаре до конца декабря
Первый снег на Ауадхаре выпал в субботу, 19 октября. Пока дорога на курорт открыта.
СУХУМ, 21 окт - Sputnik, Бадри Есиава. Первый тестовый снегомерный датчик планируют установить на Ауадхаре к концу года для фиксации схода лавин. Об этом корреспонденту рассказал старший научный сотрудник РРНП Тимур Тванба.
По его словам, оборудование предназначено для измерения высоты снега, фиксации изменений в нем, температуры в толще и на поверхности, уровня влажности, что позволит получать информацию о сошедших лавинах через радиопередатчики.
"К нам будет поступать сигнал об интенсивности снегопада, перенасыщении участков снегом. От перегруза в последствии сходят лавины, и мы будем об этом знать. Первый датчик планируем установить на метеоплощадке на высоте 1500 метров над уровнем моря примерно в декабре", - пояснил он.
В дальнейшем, спустя несколько лет наблюдений и анализа сведений, специалисты Рицинского парка намерены внедрить в систему искусственный интеллект, который позволит не просто получать информацию об уже сошедшей лавине, но и прогнозировать это природное явление.
Тимур Тванба добавил, что на территории Рицинского нацпарка несколько десятков лавиноопасных участков. На каждом из них понадобится установить такое оборудование.
Как отметил Тванба, датчики произведены в Китае. С доработками, дополнительным оснащением необходимыми элементами и перепрограммированием они обходятся примерно в 20 тысяч рублей.