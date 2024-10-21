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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 октября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления 21.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-21T14:44+0300
2024-10-21T14:44+0300
2024-10-21T15:43+0300
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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Во вторник, 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 октября
14:44 21.10.2024 (обновлено: 15:43 21.10.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления
СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Во вторник, 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.