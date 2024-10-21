https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-22-oktyabrya-1052625109.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 октября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 22 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T14:44+0300

2024-10-21T14:44+0300

2024-10-21T15:43+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72ad6c36bf5a8fb752a63e90ca68aac1.jpg

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Во вторник, 22 октября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Ночью и утром местами возможен дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление – 769 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-4 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии