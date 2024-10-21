https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/pyatdesyat-chelovek-proshli-v-tretiy-tur-konkursa-alisy-gitsba-1052627615.html

Пятьдесят человек прошли в третий тур конкурса Алисы Гицба

Пятьдесят человек прошли в третий тур конкурса Алисы Гицба

Sputnik Абхазия

В этом году международный конкурс оперной певицы Алисы Гицба проходит в формате музыкальной лаборатории. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T18:20+0300

2024-10-21T18:20+0300

2024-10-21T18:20+0300

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik. 50 человек прошли в третий тур Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, сообщила Sputnik оперная дива. За выход в финал боролись 128 артистов и ансамблей из 10 стран: Абхазии, России, Беларуси, Великобритании, Германии, Китая, Сербии, Монголии, Армении и Молдавии. Финал конкурса, мастер-классы и прослушивания третьего тура пройдут в Сухуме 28-30 октября. Имена победителей назовут 31 октября, в номинациях "сольное вокальное академическое исполнительство" и "искусство ансамбля" будет по три призовых места. В этот же день в Абхазской госфилармонии пройдет гала-концерт — вместе с лауреатами на сцену выйдут члены жюри, Воронежский академический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр. Еще один гала-концерт победителей 1 ноября пройдет в Пицунде. Музыкальный конкурс Народной артистки Абхазии, Заслуженной артистки России Алисы Гицба проводится с 2022 года. В этом году он проходит в формате международной творческой лаборатории, в рамках которой запланированы мастер-классы, семинары, лекции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240826/dialog-bez-granits-kakim-budet-muzykalnyy-konkurs-alisy-gitsba-1052097028.html

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