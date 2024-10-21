https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/teatr-tantsa-iz-karachaevo-cherkesii-vystupil-v-sukhume-1052628764.html

Театр танца из Карачаево-Черкесии выступил в Сухуме

Театр танца из Карачаево-Черкесии выступил в Сухуме

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный театр танца Карачаево-Черкесии "Меркурий" выступил на сцене Абхазской госфилармонии. 21.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Государственный театр танца Карачаево-Черкесии "Меркурий" выступил на сцене Абхазской госфилармонии. Коллектив показал различные хореографические номера - старинный адыгский танец "Кафа", чеченский танец "Нохчи" и многие другие. Также прозвучали песни в исполнении заслуженной артистки республики Анжелы Муковой, солисток Государственной филармонии КЧР Рамины Китаевой и Алият Нурлубаевой, певца Казима Шидакова и других солистов. "Ансамбль из Карачаево-Черкесии не в первый раз приезжает в Абхазию. Мы рады принять наш братский коллектив, мы оказали им содействие в организации концертов. Первый концерт они дали в ткуарчалском Доме культуры, вчера было выступление в очамчырском Доме культуры, а сегодня здесь, в Госфилармонии", - сказала врио министра культуры Абхазии Динара Смыр. Она также отметила, что Минкульт Абхазии плотно сотрудничает с Минкультом Карачаево-Черкесии. Так, в прошлом году Государственный ансамбль народного танца "Кавказ" принимал участие в фестивале "Мир Кавказу".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/kulturnaya-afisha-abkhazii-kontsert-cherkesskogo-teatra-tantsa-i-spektakli-1052621433.html

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