https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-24-oktyabrya-1052640250.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 октября

Sputnik Абхазия

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. 23.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-23T12:48+0300

2024-10-23T12:48+0300

2024-10-23T12:48+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f622a16cbb6ed27445c344538954258f.jpg

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В четверг, 24 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.К концу дня, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-80%.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, погода в абхазии