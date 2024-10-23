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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 октября
Sputnik Абхазия
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления. 23.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-23T12:48+0300
2024-10-23T12:48+0300
2024-10-23T12:48+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В четверг, 24 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.К концу дня, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.Атмосферное давление высокое.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +21°С.Волнение морской воды 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 70-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 24 октября
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием высокого атмосферного давления.
СУХУМ, 23 окт – Sputnik. В четверг, 24 октября, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
К концу дня, ближе к вечеру местами возможен слабый дождь.
Атмосферное давление высокое.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +21°С.
Волнение морской воды 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 70-80%.