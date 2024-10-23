https://sputnik-abkhazia.ru/20241023/pronzennaya-svetom-rezhisser-dokumentalist-olga-dubinskaya-rodilas-57-let-nazad-1052639544.html

"Пронзенная светом": режиссер-документалист Ольга Дубинская родилась 57 лет назад

"Пронзенная светом": режиссер-документалист Ольга Дубинская родилась 57 лет назад

Sputnik Абхазия

Российский режиссёр-документалист, автор фильма о первом президенте Абхазии "Страсти по Владиславу" и книги "Сны об Апсны" Ольга Дубинская родилась 23 октября... 23.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-23T12:21+0300

2024-10-23T12:21+0300

2024-10-23T12:21+0300

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Sputnik57 лет назад 23 октября 1967 года родилась российский режиссёр-документалист Ольга Дубинская.Дубинская — автор фильма о первом президенте Абхазии "Страсти по Владиславу" и книги "Сны об Апсны".Она много лет своей жизни посвятила Кавказу и в том числе Абхазии. В годы блокады Дубинская опубликовала в российской прессе более 60 статей, посвященных республике. Организовывала гастроли Государственной хоровой капеллы Абхазии, Абхазского драматического театра в России и в Европе.Была награждена орденом "Ахьдз-Апша". Ольга Дубинская скончалась в октябре 2012 года в возрасте 44 лет. Ее памяти посвящена книга Геннадия Аламиа "Пронзенная светом". А в 2022 году в Сухуме прошла выставка ее фотографий

https://sputnik-abkhazia.ru/20150515/1014689724.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221024/abkhaziya-vo-sne-i-nayavu-vystavka-rabot-olgi-dubinskoy-otkrylas-v-tsvz-1042223803.html

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