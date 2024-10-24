https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/blagoustroystvo-dvukh-sukhumskikh-dvorov-zavershitsya-v-techenie-mesyatsa-1052653897.html

Благоустройство двора на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца

Благоустройство двора на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца

Sputnik Абхазия

Местные жители часто жаловались на подтопления во время ливней и плохое дорожное покрытие. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T18:34+0300

2024-10-24T18:34+0300

2024-10-24T21:27+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

абхазия: благоустройство районов и городов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052653705_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_41cde09d803279cdacc07d57ac1c313f.jpg

СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Благоустройство придомовой территории домов №22 и №24 на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "На сегодняшний день завершено бетонирование части двора у дома №24, а также установлен ливневой лоток для отвода дождевой воды. Общая площадь производимых работ составляет 1600 квадратных метров, включая 90 метров открытого ливневого лотка и 80 метров ливневой трубы, которые будут подключены к городской системе водоотведения", - рассказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия.Пипия добавил, что работы временно приостановили из-за дождей, и второй этап бетонирования начался пару дней назад, когда погода наладилась. Проводятся подготовительные работы - было демонтировано старое покрытие, отсыпана щебенка, уложена асфальтная сетка и установлена опалубка.Общая стоимость работ — 1600 квадратных метров, на них выделено более 5 миллионов рублей из сухумского бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vodoprovodnye-truby-provedut-v-sele-baslata-1052556829.html

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум, абхазия: благоустройство районов и городов