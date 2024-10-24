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Благоустройство двора на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца
Благоустройство двора на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца
Sputnik Абхазия
Местные жители часто жаловались на подтопления во время ливней и плохое дорожное покрытие. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T18:34+0300
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Благоустройство придомовой территории домов №22 и №24 на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца, сообщает пресс-служба президента Абхазии. "На сегодняшний день завершено бетонирование части двора у дома №24, а также установлен ливневой лоток для отвода дождевой воды. Общая площадь производимых работ составляет 1600 квадратных метров, включая 90 метров открытого ливневого лотка и 80 метров ливневой трубы, которые будут подключены к городской системе водоотведения", - рассказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия.Пипия добавил, что работы временно приостановили из-за дождей, и второй этап бетонирования начался пару дней назад, когда погода наладилась. Проводятся подготовительные работы - было демонтировано старое покрытие, отсыпана щебенка, уложена асфальтная сетка и установлена опалубка.Общая стоимость работ — 1600 квадратных метров, на них выделено более 5 миллионов рублей из сухумского бюджета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vodoprovodnye-truby-provedut-v-sele-baslata-1052556829.html
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абхазия, новости, сухум, абхазия: благоустройство районов и городов
Благоустройство двора на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца
18:34 24.10.2024 (обновлено: 21:27 24.10.2024)
Местные жители часто жаловались на подтопления во время ливней и плохое дорожное покрытие.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik. Благоустройство придомовой территории домов №22 и №24 на улице Дзидзария в Сухуме завершится в течение месяца, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Работы начались две недели назад.
"На сегодняшний день завершено бетонирование части двора у дома №24, а также установлен ливневой лоток для отвода дождевой воды. Общая площадь производимых работ составляет 1600 квадратных метров, включая 90 метров открытого ливневого лотка и 80 метров ливневой трубы, которые будут подключены к городской системе водоотведения", - рассказал директор "Горстройпроекта" Астамур Пипия.
Пипия добавил, что работы временно приостановили из-за дождей, и второй этап бетонирования начался пару дней назад, когда погода наладилась. Проводятся подготовительные работы - было демонтировано старое покрытие, отсыпана щебенка, уложена асфальтная сетка и установлена опалубка.
Общая стоимость работ — 1600 квадратных метров, на них выделено более 5 миллионов рублей из сухумского бюджета.