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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Часть столичных улиц перекроют во время "Сухум-марафона"
Часть столичных улиц перекроют во время "Сухум-марафона"
Sputnik Абхазия
"Сухум-марафон" – большое спортивное мероприятие, которое пройдет в Абхазии в этом месяце. Взрослые забеги на три дистанции состоятся 27 октября. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Часть столичных улиц будет перекрыта частично или полностью во время "Сухум-марафона", сообщает МВД Абхазии.Ограничения будут действовать 27 октября с 07:00 до 16:00:
https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/yarkoe-sportivnoe-sobytie-sukhum-gotovitsya-k-pervomu-marafonu-1052650986.html
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абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

Часть столичных улиц перекроют во время "Сухум-марафона"

16:47 24.10.2024 (обновлено: 16:59 24.10.2024)
© Sputnik / Евгений ОдиноковЗнак "Въезд запрещен" напротив главного корпуса городской клинической больницы №15 им О. М. Филатова. Больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом Covid-2019.
Знак Въезд запрещен напротив главного корпуса городской клинической больницы №15 им О. М. Филатова. Больница перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом Covid-2019. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2024
© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Сухум-марафон" – большое спортивное мероприятие, которое пройдет в Абхазии в этом месяце. Взрослые забеги на три дистанции состоятся 27 октября.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Часть столичных улиц будет перекрыта частично или полностью во время "Сухум-марафона", сообщает МВД Абхазии.
Ограничения будут действовать 27 октября с 07:00 до 16:00:
По всем маршрутам приостановлено движение троллейбусов.
Полностью перекрывается проспект Аиааира и участок от перекрестка проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля до улицы Лакоба.
Частично перекрыто движение на улице Адлейба от остановки "Пивзавод" до улицы Агумава, будет организован реверс.
Реверсивное движение по одной из полос также будет организовано на Кодорском шоссе от школы №14 до Кяласурского моста.
На улице Лакоба от "Интерсухума" до Красного моста по ходу движения для транспорта будет предназначена левая полоса, на улице Акиртава от Красного моста до школы №14 – троллейбусная полоса.
Для жителей улицы Когония и прилегающих кварталов будут открыты пункты проезда на улицах Джонуа и Аршба.
Яркое спортивное событие: Сухум готовится к первому марафону - Sputnik Абхазия, 1920, 24.10.2024
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Яркое спортивное событие: Сухум готовится к первому марафону
16:07
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