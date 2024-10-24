Часть столичных улиц перекроют во время "Сухум-марафона"

По всем маршрутам приостановлено движение троллейбусов. По всем маршрутам приостановлено движение троллейбусов.

Полностью перекрывается проспект Аиааира и участок от перекрестка проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля до улицы Лакоба. Полностью перекрывается проспект Аиааира и участок от перекрестка проспекта Аиааира и улицы Имама Шамиля до улицы Лакоба.

Частично перекрыто движение на улице Адлейба от остановки "Пивзавод" до улицы Агумава, будет организован реверс. Частично перекрыто движение на улице Адлейба от остановки "Пивзавод" до улицы Агумава, будет организован реверс.

Реверсивное движение по одной из полос также будет организовано на Кодорском шоссе от школы №14 до Кяласурского моста. Реверсивное движение по одной из полос также будет организовано на Кодорском шоссе от школы №14 до Кяласурского моста.

На улице Лакоба от "Интерсухума" до Красного моста по ходу движения для транспорта будет предназначена левая полоса, на улице Акиртава от Красного моста до школы №14 – троллейбусная полоса. На улице Лакоба от "Интерсухума" до Красного моста по ходу движения для транспорта будет предназначена левая полоса, на улице Акиртава от Красного моста до школы №14 – троллейбусная полоса.