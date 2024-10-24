https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/yarkoe-sportivnoe-sobytie-sukhum-gotovitsya-k-pervomu-marafonu-1052650986.html

Яркое спортивное событие: Сухум готовится к первому марафону

Яркое спортивное событие: Сухум готовится к первому марафону

Sputnik Абхазия

26 и 27 октября в столице Абхазии состоится первый "Сухум-Марафон". В нем примут участие 670 спортсменов из Абхазии, России, Беларуси, Казахстана и... 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T16:07+0300

2024-10-24T16:07+0300

2024-10-24T17:16+0300

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О том, как пройдет сухумский марафон, в пресс-центре Sputnik рассказали организаторы мероприятия.Sputnik, Сария КварацхелияПровести в Сухуме настоящий марафон было мечтой местного спортивного сообщества. Но в республике долгие годы не решались взяться за такой масштабный проект – не хотелось, чтобы первый блин вышел комом, признался в пресс-центре Sputnik президент Федерации триатлона Абхазии Борис Барциц."В один хороший день к нам обратились Анастасия (Мачульская, прим.) и команда "Беговые истории" с идеей провести в Сухуме марафон... и началось. Подключились все ребята, провели огромную работу. Почему мы не брались за эту историю? Да, мы могли организовать, перекрыть улицы, обеспечить безопасность. Но целый год заниматься агитацией в России, участвовать во всех беговых событиях со своими стендами, продвигать нашу культуру, наши ценности, вызывать интерес у российского бегового сообщества тем, что может произойти в Сухуме через год, – огромная работа. Привезти сюда сегодня даже 100 бегунов такого уровня – очень сложно и просто неоценимо", – пояснил Барциц."Это очень тяжелый, но интересный проект, над которым две страны работают совместно уже полтора года. Большое количество партнеров входят с нами в беговую историю Абхазии. Для каждого из них это большое событие", – подчеркнула Мачульская.Спортсмены прибывают в Абхазию уже 25 октября. В этот день начинается выдача стартовых номеров и регистрация новых участников. Все, кто не успел зарегистрироваться на сайте, смогут это сделать 25 и 26 октября, обратившись к организаторам мероприятия. Единственное условие – наличие медицинской справки.26 октября пройдет детский марафон, а 27 октября – взрослый на три дистанции – 5 километров, 21 километр и 42 километра. Стартуют спортсмены на площади у Абхазского драмтеатра на набережной Махаджиров и финишируют на проспекте Леона.По словам Бориса Барциц, не каждый город в мире может позволить себе провести настоящий марафон. "Сухум-Марафон" станет беспрецедентным по своим масштабам."Мы видим, что во главу угла была поставлена безопасность как бегунов, так и участников дорожно-транспортного движения. Здесь беспрецедентный уровень перекрытия дорог в городе. Практически половина города будет перекрыта", - отметил он.В этом мероприятии мы видим, что во главу угла была поставлена исключительно безопасность и участников самого спортивного мероприятия, и участников дорожно-транспортного движения. Здесь беспрецедентный уровень перекрытия дорог в городе. Мы практически половину города будем перекрывать. Это не каждый город имеет честь проводить у себя полноценный марафон", – отметил Барциц. Призовой фондПрезидент Федерации триатлона Абхазии добавил, что масштаб финансового влияния – большой, "Сухум-Марафон" поддержал бизнес вне Абхазии. Победители взрослого марафона получат по 80 тысяч. За второе место предусмотрено 60 тысяч, за третье - 40 тысяч рублей.Подарки для призеров подготовили и спонсоры "Сухум-Марафона". Участники также будут награждены медалями, которые были выполнены по спецзаказу.Анастасия Мачульская добавила, что на марафоне бегуны смогут поставить личные рекорды, так как в Сухуме одна из самых плоских трасс, что очень удобно для спортсменов.Пробежать марафон и познакомиться с Абхазией"Сухум-Марафон" станет ярким спортивным событием в современной Абхазии, считает председатель Госкомспорта Таращ Хагба."Это яркое, большое спортивное событие, к которому мы готовимся всей страной. В этом году мы празднуем столетие легкой атлетики в Абхазии, и к этому большому празднику добавляется еще один – "Сухум-Марафон", – отметил Хагба.По его словам, сегодня легкая атлетика в республике испытывает большие трудности, и "Сухум-Марафон" может дать толчок развитию этого вида спорта.Хагба также отметил, что беговой сезон в России уже подходит к концу, в Абхазии же пока еще сохраняются теплые дни, и бегуны смогут насладиться не только солнечными лучами, но и бонусом также попробовать абхазские мандарины."Важно, чтобы мы в этом году провели мероприятие на высшем уровне. Всеобщими усилиями будем стараться, чтобы событие прошло как праздник", – подчеркнул он.Сухумский марафон – не просто спортивное мероприятие, но и важный фактор в событийном туризме, – считает амбассадор, организатор фестивалей в рамках марафона Хибла Возба.По ее словам, если марафон станет ежегодным, то это будет иметь мультипликативный эффект – в республику в межсезонье будут приезжать тысячи иностранных спортсменов.В рамках первого "Сухум-Марафона" гостей столицы ждет фестивальная программа. 26 и 27 октября в Сухуме будет работать ярмарка местных производителей, на которой участники мероприятия смогут познакомиться с абхазской культурой, кухней и традициями."У наших гостей будет возможность продегустировать абхазскую кухню, попробовать вино, мандариновый сок, поучаствовать в различных мастер-классах. Спортсмены будут иметь возможность познакомиться с абхазским традиционным видом спорта. Мы пригласили Федерацию по лучной стрельбе", – отметила Возба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241013/pobediteley-nartman-2024-nagradili-v-sukhume-1052564012.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241016/abkhaziya-eksportirovala-v-rossiyu-do-120-tonn-mandarinov-1052588074.html

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