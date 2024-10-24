https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/devyat-dogovorov-zaklyucheno-v-ramkakh-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-1052655109.html
Девять договоров заключено в рамках программы льготного кредитования
Девять договоров заключено в рамках программы льготного кредитования
Sputnik Абхазия
Возможность получения кредитов в российских банках абхазским юрлицам представлена в рамках госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025... 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T21:26+0300
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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. По программе льготного кредитования на 2022-2024 года заключено 9 договоров, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на Минэкономики Абхазии. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.Один объект, "Сухумская Ривьера", уже введен в эксплуатацию, винзавод в Лабре и контейнерную площадку в районе Очамчырского порта запустят уже этой осенью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/priportovoy-konteynernyy-terminal-postroyat-v-ochamchyre-1051732161.html
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абхазия, новости
Девять договоров заключено в рамках программы льготного кредитования
Возможность получения кредитов в российских банках абхазским юрлицам представлена в рамках госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы и абхазо-российским соглашением о содействии этой программы.
СУХУМ, 24 окт - Sputnik.
По программе льготного кредитования на 2022-2024 года заключено 9 договоров, сообщает
"Апсныпресс" со ссылкой на Минэкономики Абхазии.
Это четыре отеля, контейнерная площадка, заводы по производству напитков, молочных продуктов, переработке цитрусов.
Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.
Один объект, "Сухумская Ривьера", уже введен в эксплуатацию, винзавод в Лабре и контейнерную площадку в районе Очамчырского порта запустят уже этой осенью.