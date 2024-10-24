https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/devyat-dogovorov-zaklyucheno-v-ramkakh-programmy-lgotnogo-kreditovaniya-1052655109.html

Девять договоров заключено в рамках программы льготного кредитования

Девять договоров заключено в рамках программы льготного кредитования

Sputnik Абхазия

Возможность получения кредитов в российских банках абхазским юрлицам представлена в рамках госпрограммы социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025... 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T21:26+0300

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СУХУМ, 24 окт - Sputnik. По программе льготного кредитования на 2022-2024 года заключено 9 договоров, сообщает "Апсныпресс" со ссылкой на Минэкономики Абхазии. Общая стоимость инвестпроектов — 8,2 миллиарда рублей, в том числе 5,8 миллиарда заемных средств. Планируется, что это поможет создать более 400 рабочих мест.Один объект, "Сухумская Ривьера", уже введен в эксплуатацию, винзавод в Лабре и контейнерную площадку в районе Очамчырского порта запустят уже этой осенью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240717/priportovoy-konteynernyy-terminal-postroyat-v-ochamchyre-1051732161.html

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