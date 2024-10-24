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Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область
Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область
Sputnik Абхазия
Гуманитарный груз был собран на личные пожертвования граждан и при финансовом участии коммерческих организаций Абхазии. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T12:26+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область, сообщает МЧС. Решением правительства региона Квициния был награжден памятной медалью.Колонна с грузом выехала из Абхазии 21 октября. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены собрали неравнодушные граждане республики, фирмы и благотворительные организации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/kolonna-mchs-abkhazii-s-gumanitarnym-gruzom-vyekhala-v-kurskuyu-oblast-1052625823.html
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абхазия, новости
Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область
12:26 24.10.2024 (обновлено: 13:02 24.10.2024)
Гуманитарный груз был собран на личные пожертвования граждан и при финансовом участии коммерческих организаций Абхазии.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik.
Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область, сообщает
МЧС.
Глава ведомства Лев Квициния обсудил с представителями руководства региона сотрудничество в гуманитарной сфере, в том числе организацию отдыха и реабилитации детей из Курской области в Абхазии.
Решением правительства региона Квициния был награжден памятной медалью.
Колонна с грузом выехала из Абхазии 21 октября. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены собрали неравнодушные граждане республики, фирмы и благотворительные организации.