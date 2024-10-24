https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/gumanitarnyy-gruz-iz-abkhazii-pribyl-v-kurskuyu-oblast-1052648449.html

Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область

Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область

Sputnik Абхазия

Гуманитарный груз был собран на личные пожертвования граждан и при финансовом участии коммерческих организаций Абхазии. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T12:26+0300

2024-10-24T12:26+0300

2024-10-24T13:02+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052648252_0:54:1144:698_1920x0_80_0_0_d9341e68eabe14f512364a85209f99a1.jpg

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Гуманитарный груз из Абхазии прибыл в Курскую область, сообщает МЧС. Решением правительства региона Квициния был награжден памятной медалью.Колонна с грузом выехала из Абхазии 21 октября. 30 тонн продовольствия, бутилированной воды и средств личной гигиены собрали неравнодушные граждане республики, фирмы и благотворительные организации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241021/kolonna-mchs-abkhazii-s-gumanitarnym-gruzom-vyekhala-v-kurskuyu-oblast-1052625823.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости