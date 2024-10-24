https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ii-abkhazskiy-forum-molodykh-uchenykh-otkrylsya-v-sukhume-1052647722.html
II Абхазский форум молодых ученых открылся в Сухуме
II Абхазский форум молодых ученых открылся в Сухуме
Sputnik Абхазия
Первый раз форум провели в 2022 году, планируется, что он будет проходить раз в два года. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T11:30+0300
2024-10-24T11:30+0300
2024-10-24T11:33+0300
в абхазии
абхазия
наука
новости
академия наук абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052647517_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77d1cbe962fdb9e3fa15737ed23e6659.jpg
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй Абхазский форум молодых ученых открылся в конференц-зале Ботанического института. Молодые ученые и аспиранты представят работы в сфере гуманитарных, социальных, общественных, физико-математических и медико-биологических наук. Форум объединил молодых ученых семи академических институтов и Абхазского госуниверситета. Научный форум будет проводиться регулярно, один раз в два года, научные работы будут публиковаться отдельными сборниками, добавил он. Джапуа выразил надежду на то, что с 2026 года форум примет международный характер, на него будут приглашать ученых и аспирантов из России и других стран. Второй Абхазский форум молодых ученых завершится 25 октября. Организатор – Академия наук Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/opublikovan-sbornik-materialov-i-abkhazskogo-foruma-molodykh-uchenykh-1052336448.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/18/1052647517_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2edc3b305bd583e07a856f7bc0242943.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, наука, новости, академия наук абхазии
абхазия, наука, новости, академия наук абхазии
II Абхазский форум молодых ученых открылся в Сухуме
11:30 24.10.2024 (обновлено: 11:33 24.10.2024)
Первый раз форум провели в 2022 году, планируется, что он будет проходить раз в два года.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй Абхазский форум молодых ученых открылся в конференц-зале Ботанического института.
Молодые ученые и аспиранты представят работы в сфере гуманитарных, социальных, общественных, физико-математических и медико-биологических наук. Форум объединил молодых ученых семи академических институтов и Абхазского госуниверситета.
"Мы проводим не просто очередную научную конференцию, а открываем новую страницу истории развития науки Республики Абхазия. Так, в 2022 году мы провели первый Абхазский форум молодых ученых, посвященный 25-летию Академии наук Абхазии", – сказал президент АНА Зураб Джапуа.
Научный форум будет проводиться регулярно, один раз в два года, научные работы будут публиковаться отдельными сборниками, добавил он. Джапуа выразил надежду на то, что с 2026 года форум примет международный характер, на него будут приглашать ученых и аспирантов из России и других стран.
Второй Абхазский форум молодых ученых завершится 25 октября. Организатор – Академия наук Абхазии.