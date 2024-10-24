https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ii-abkhazskiy-forum-molodykh-uchenykh-otkrylsya-v-sukhume-1052647722.html

II Абхазский форум молодых ученых открылся в Сухуме

II Абхазский форум молодых ученых открылся в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первый раз форум провели в 2022 году, планируется, что он будет проходить раз в два года. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-24T11:30+0300

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй Абхазский форум молодых ученых открылся в конференц-зале Ботанического института. Молодые ученые и аспиранты представят работы в сфере гуманитарных, социальных, общественных, физико-математических и медико-биологических наук. Форум объединил молодых ученых семи академических институтов и Абхазского госуниверситета. Научный форум будет проводиться регулярно, один раз в два года, научные работы будут публиковаться отдельными сборниками, добавил он. Джапуа выразил надежду на то, что с 2026 года форум примет международный характер, на него будут приглашать ученых и аспирантов из России и других стран. Второй Абхазский форум молодых ученых завершится 25 октября. Организатор – Академия наук Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/opublikovan-sbornik-materialov-i-abkhazskogo-foruma-molodykh-uchenykh-1052336448.html

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