https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ushel-iz-zhizni-veteran-tyla-ivan-piliya-1052647184.html
Ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия
Ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия, рассказал Sputnik председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны... 24.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия, рассказал Sputnik председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба. С началом войны 14-летнему Ивану Пилия пришлось бросить учебу и устраиваться на работу в колхоз, где выращивали чай, фасоль, кукурузу для нужд фронта. В одном из интервью Sputnik ветеран рассказал о годах войны, о днях, когда бои шли в горной местности Абхазии. "Я был очевидцем того, как садились вражеские десантники. В том бою много наших погибло, но и из противников никого в живых не осталось", – говорил он. Во время войны Ивану Пилия приходилось охотиться на дезертиров, которые скрывались в горах. Их считали предателями Родины, рассказывал тыловик. Однако стрелять молодому человеку так и не пришлось, не подпускали близко к горячим точкам, так как он был слишком мал. Своими воспоминаниями о двух пережитых войнах Пилия поделился со Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/vsyu-zhizn-v-dvizhenii-pochemu-veteran-tyla-pedali-krutit-1051006828.html
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абхазия, новости, великая отечественная война
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия, рассказал Sputnik председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба.
С началом войны 14-летнему Ивану Пилия пришлось бросить учебу и устраиваться на работу в колхоз, где выращивали чай, фасоль, кукурузу для нужд фронта.
В одном из интервью Sputnik ветеран рассказал о годах войны, о днях, когда бои шли в горной местности Абхазии.
"Я был очевидцем того, как садились вражеские десантники. В том бою много наших погибло, но и из противников никого в живых не осталось", – говорил он.
Во время войны Ивану Пилия приходилось охотиться на дезертиров, которые скрывались в горах. Их считали предателями Родины, рассказывал тыловик. Однако стрелять молодому человеку так и не пришлось, не подпускали близко к горячим точкам, так как он был слишком мал.
Своими воспоминаниями о двух пережитых войнах Пилия поделился
со Sputnik.