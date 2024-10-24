https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ushel-iz-zhizni-veteran-tyla-ivan-piliya-1052647184.html

Ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия

Ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия, рассказал Sputnik председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны... 24.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. В возрасте 98 лет ушел из жизни ветеран тыла Иван Пилия, рассказал Sputnik председатель Союза ветеранов Великой Отечественной войны Закан Нанба. С началом войны 14-летнему Ивану Пилия пришлось бросить учебу и устраиваться на работу в колхоз, где выращивали чай, фасоль, кукурузу для нужд фронта. В одном из интервью Sputnik ветеран рассказал о годах войны, о днях, когда бои шли в горной местности Абхазии. "Я был очевидцем того, как садились вражеские десантники. В том бою много наших погибло, но и из противников никого в живых не осталось", – говорил он. Во время войны Ивану Пилия приходилось охотиться на дезертиров, которые скрывались в горах. Их считали предателями Родины, рассказывал тыловик. Однако стрелять молодому человеку так и не пришлось, не подпускали близко к горячим точкам, так как он был слишком мал. Своими воспоминаниями о двух пережитых войнах Пилия поделился со Sputnik.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/vsyu-zhizn-v-dvizhenii-pochemu-veteran-tyla-pedali-krutit-1051006828.html

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