https://sputnik-abkhazia.ru/20240509/vsyu-zhizn-v-dvizhenii-pochemu-veteran-tyla-pedali-krutit-1051006828.html

Всю жизнь в движении: почему ветеран тыла педали крутит

Всю жизнь в движении: почему ветеран тыла педали крутит

Sputnik Абхазия

Об Иване Чичовиче Пилия я услышала два года назад, когда соседский мальчик хвастался мне, что к ним на гору (гора Баграта - прим.) приедет президент... 09.05.2024, Sputnik Абхазия

2024-05-09T20:15+0300

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"А еще Дядя Ваня йогой занимается", – заявил он."Надо об этом написать", – "завирусилась" мысль у меня в голове.Марианна Кубрава, SputnikИван Чичович легко пошел на контакт, правда, его пришлось практически поднять из-за стола – в доме были гости. Высокий, статный, с ровной осанкой, Чичович без посторонней помощи спустился со мной со второго этажа в зал, где мы могли побеседовать в тишине.Пока я настраивала камеру, Чичович рассказал, что недавно делал операцию на глаза: катаракта, один глаз практически не видел, но сейчас зрение отменное, только читать пока нельзя, еще не выписали очки. На улице он ходит в солнечных, которые ему, к слову, очень идут.Зрение Ивану Чичовичу восстановить удалось, но со слухом уже плохо – стоит слуховой аппарат. Я старалась задавать вопросы очень громко и четко. Про Великую Отечественную войнуКогда началась Великая Отечественная война, вспомнил ветеран тыла, ему было 14 лет."Я в 7 классе учился и вместо того, чтобы учиться дальше, пошел в колхоз работать. Мы табак собирали, кукурузу сеяли, пахали и все отправляли на фронт. Кроме того, дядя был председателем сельсовета и меня включил в истребительный батальон, хоть я и пацаном был. На происшествия меня не брали, а на патрулирование на лошадях ездил с ними", – поделился он.Бои шли совсем близко к родному селу Акуаска, в Пакуаще уже все горело – там воевали ополченцы из местных жителей.В боях за Родину погиб младший брат отца Ивана Пилия. С горечью он вспоминает и о судьбе другого своего дяди, брата матери Шалвы Габлая, который был ранен, попал в немецкий плен и два года провел в Германии. После Победы его осудили на шесть лет заключения."Пленным не доверяли, — пояснил ветеран. — После тюрьмы дядя преподавал в школе немецкий язык, который выучил в плену. О годах, проведенных там, он до конца своих дней не рассказывал, как мы ни интересовались. Натерпелся он от них".Судьба взрослых родственников Ивана Пилия складывалась по-разному. Во время войны его тетя взяла девочку на воспитание. "Своих детей у нее с мужем не было, а сюда привозили детей-сирот. Поезд, в котором ехала девочка с матерью, разбомбили, мать умерла, отец летчиком был. А после войны оказалось, что он жив, нашел ребенка и забрал. Тетя осталась одна, муж пропал без вести. Так она замуж и не вышла, "как при живом то муже", – поделился он.Иван Чичович помнит многое. Помнит, например, как в Абхазию привозили пленных немцев. Они строили шахты в Ткуарчале, кодорскую дорогу и другие объекты, помнит, как в некоторых селах жили пленные венгры, называвшие себя мадьярами, они тоже работали на стройках. После войны их отправили обратно.А еще во время войны в Абхазию привозили учителей из России. Благодаря одному из них, Николаю Васильевичу Рыжкину, Иван Чичович смог хорошо выучить русский. "Он понял, что я хорошо учусь, но знал, что мне трудно, что я старший в семье. Нас было восемь детей – шесть братьев и две сестры, и дома трудиться приходилось много. Я часто пропускал школу, а когда приходил, он сначала отличников вызывал отвечать, потом у меня спрашивал, все ли я понял, и только потом меня опрашивал", – рассказал Пилия."В армию я так и не попал"В армии Иван Чичович не служил. Сначала его призвали и отправили в Ростовское артиллерийское училище, но потом его расформировали и предложили курсантам отправиться домой. Вот он и уехал.Тем не менее, свою жизнь Пилия решил связать со службой в органах. Он окончил высшую школу МВД и 14 лет работал начальником милиции в Ткуарчале. Его общий стаж работы – 27 лет, и старший сын Ивана Чичовича пошел по стопам отца. Про Отечественную войну народа Абхазии"Когда началась война, я был в Ткуарчале. Мне было 65 лет, на войне я не был. А так, на позиции приходил, бойцам новости рассказывал, тоже, можно сказать, пользу приносил", – улыбаясь, рассказал Иван Чичович.Перед самой войной они с братом посеяли кукурузу, и выжили семьи только благодаря этому, еще и с соседями делились."Человек может все пережить. Я желаю молодежи, чтобы все в согласии были, чтобы один другого слушал, чтобы все вместе думали, как Абхазию поднимать на ноги. Вот тогда будет все хорошо", – подытожил он.Про йогуНесмотря на солидный возраст, Иван Чичович – настоящий спортсмен. Уже более 30 лет каждое утро он занимается йогой, тибетской гимнастикой и гимнастикой Ниши."Вот это меня до сих пор тянет, а то уже давно умер бы. Мне уже 96 лет, 97 идет", – смеясь, рассказал Пилия.Впрочем, генетика у него хорошая, бабушка ветерана прожила 105 лет, дедушка – 101 год. Я отметила, что он обязательно должен их обойти и прожить еще дольше"Обойти не смогу, но дотянуть постараюсь", – с улыбкой сказал он.Тибетская гимнастика начинается с мантры. Ее без запинки, как стишок, Иван Чичович прочитал мне вслух – за столько лет он уже выучил ее наизусть.Но одной только йоги недостаточно для поддержания бодрости духа. Каждый день он сорок минут крутит педали велосипеда.На мои вопросы о том, что же подтолкнуло его к йоге и где черпать знания, Пилия рассказал, что всегда любил читать. У него была большая библиотека, он выписывал книги по почте, и однажды ему попалась книжка Майи Гогулан "Попрощайтесь с болезнями"."С нее все и началось, инструктора по йоге у меня не было," – со смехом добавил Иван Чичович. Эта книжка сохранилась у него до сих пор, к форзацу он прикрепил вырезку из газеты с пошаговыми упражнениями, которые нужно выполнять для поддержания жизненных сил.Я все переживала, что утомила Чичовича, но он меня утешал. Говорил, что ему только в радость поболтать, сын с невесткой работают, и видит он их только по выходным, а ему хочется больше общения.Иван Пилия в совершенстве говорит на абхазском и русском, знает мегрельский и грузинский языки. Он немного помнит румынский, и даже сумел посчитать до десяти. Этому языку его научил мегрелец, который попал в плен в Румынии и находился там всю войну, а потом был переброшен в Абхазию и работал в совхозе ветеринаром. В конце беседы мы перешли на балкон и пили кофе под лучами заходящего солнца.Я рассказала, что это мое первое интервью, что я не дипломированный журналист, а только учусь, и прошу понять и простить меня за "глупые" вопросы.А Иван Чичович читал мне стихи Таифа Аджба – у него есть книга с автографом автора. А в завершение встречи продекламировал строки из песни "Исхароузеи" ("В чем моя вина?" - прим.).

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