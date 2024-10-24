https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/zamministra-ekonomrazvitiya-dmitriy-posetil-kadastrovuyu-palatu-abkhazii-1052647340.html

Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач посетил Кадастровую палату Абхазии

Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач посетил Кадастровую палату Абхазии

Sputnik Абхазия

Работа над созданием кадастра недвижимости в республике ведется с 2010 года и состоит из нескольких этапов. 24.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетил Государственную кадастровую палату республики, сообщает пресс-служба Минэка. Директор палаты Темур Сангулия продемонстрировал работу автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости.Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году и проводилась за счет Инвестпрограммы. За это время создали спутниковую геодезическую сеть, разработали нормативную базу, провели аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование для цифровой карты, отремонтировали помещения палаты, закупили оборудование.Сейчас система готова к промышленной эксплуатации и начнет работать после принятия закона "О кадастре недвижимости", принятого в первом чтении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/posrednik-sanguliya-o-rabote-nad-zakonom-o-kadastre--1052522615.html

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