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Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач посетил Кадастровую палату Абхазии
Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач посетил Кадастровую палату Абхазии
Sputnik Абхазия
Работа над созданием кадастра недвижимости в республике ведется с 2010 года и состоит из нескольких этапов. 24.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-24T11:15+0300
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СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетил Государственную кадастровую палату республики, сообщает пресс-служба Минэка. Директор палаты Темур Сангулия продемонстрировал работу автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости.Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году и проводилась за счет Инвестпрограммы. За это время создали спутниковую геодезическую сеть, разработали нормативную базу, провели аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование для цифровой карты, отремонтировали помещения палаты, закупили оборудование.Сейчас система готова к промышленной эксплуатации и начнет работать после принятия закона "О кадастре недвижимости", принятого в первом чтении.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241010/posrednik-sanguliya-o-rabote-nad-zakonom-o-kadastre--1052522615.html
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новости, абхазия, россия, экономика, кадастр
Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач посетил Кадастровую палату Абхазии
11:15 24.10.2024 (обновлено: 11:28 24.10.2024)
Работа над созданием кадастра недвижимости в республике ведется с 2010 года и состоит из нескольких этапов.
СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Замминистра экономразвития России Дмитрий Вольвач вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетил Государственную кадастровую палату республики, сообщает пресс-служба Минэка.
Директор палаты Темур Сангулия продемонстрировал работу автоматизированной информационной системы кадастра недвижимости.
Работа по созданию кадастра недвижимости началась в 2010 году и проводилась за счет Инвестпрограммы.
За это время создали спутниковую геодезическую сеть, разработали нормативную базу, провели аэрофотосъемку и воздушное лазерное сканирование для цифровой карты, отремонтировали помещения палаты, закупили оборудование.
Сейчас система готова к промышленной эксплуатации и начнет работать после принятия закона "О кадастре недвижимости", принятого в первом чтении.