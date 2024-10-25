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Более 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Более 50 украинских военных сдались в российский плен за неделю

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В период с 19 по 25 октября в российский плен сдались 55 украинских военных, сообщает Минобороны России. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T17:26+0300

2024-10-25T17:26+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. В период с 19 по 25 октября в российский плен сдались 55 украинских военных, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что за указанный период ВС РФ нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотниками, поразили объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и места хранения БПЛА, склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации ВСУ, нацформирований и иностранных наемников.Кроме того, за неделю российские войска освободили населенные пункты Новосадовое, Зоряное, Серебрянка, Николаевка в ДНР.Средствами ПВО за указанный период сбиты три управляемые авиабомбы Hammer, 39 снарядов HIMARS и 521 беспилотник, авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Всего с начала СВО 22 февраля 2022 года уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34304 БПЛА, 584 ЗРК, 18871 танк и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин РСЗО, 16761 орудие полевой артиллерии и минометов, 27598 единиц специальной военной автомобильной техники.

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