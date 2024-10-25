https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/final-olimpiady-po-russkomu-pushkin225-proshel-v-sukhume-1052661901.html

Финал олимпиады по русскому "Пушкин#225" прошел в Сухуме

Финал олимпиады по русскому "Пушкин#225" прошел в Сухуме

Sputnik Абхазия

В международной олимпиаде по русскому языку, приуроченной к 225-летию Пушкина, приняли участие около трех тысяч школьников из Абхазии, Южной Осетии и Армении. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T17:33+0300

2024-10-25T17:33+0300

2024-10-25T17:40+0300

в абхазии

абхазия

россотрудничество в абхазии

александр пушкин

русский язык

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/19/1052661713_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_12cd6519067bd82aa0302f42bf103252.jpg

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Финал международной Олимпиады по русскому языку "Пушкин#225" состоялся в Сухуме. Она проходит одновременно в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Всего свои силы попробовали около трех тысяч человек, тысяча из них — из Абхазии. По итогам заочного дистанционного этапа в финал попали 56 абхазских школьников. Задания касались творчества Александра Пушкина, к 225-летию которого и приурочена олимпиада. Всем финалистам выдали сертификаты, трех победителей определят через несколько дней. Приз — поездка в Армавир вместе с победителями из других стран и двухнедельные путевки в детский лагерь в Анапе. Организаторы мероприятия — Армавирский государственный педуниверситет, Центр открытого образования города Гал при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/basov-rasskazal-o-novykh-programmakh-tsentra-otkrytogo-obrazovaniya-v-gale-1052014219.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россотрудничество в абхазии, александр пушкин, русский язык, новости