https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/final-olimpiady-po-russkomu-pushkin225-proshel-v-sukhume-1052661901.html
Финал олимпиады по русскому "Пушкин#225" прошел в Сухуме
Финал олимпиады по русскому "Пушкин#225" прошел в Сухуме
Sputnik Абхазия
В международной олимпиаде по русскому языку, приуроченной к 225-летию Пушкина, приняли участие около трех тысяч школьников из Абхазии, Южной Осетии и Армении. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Финал международной Олимпиады по русскому языку "Пушкин#225" состоялся в Сухуме. Она проходит одновременно в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Всего свои силы попробовали около трех тысяч человек, тысяча из них — из Абхазии. По итогам заочного дистанционного этапа в финал попали 56 абхазских школьников. Задания касались творчества Александра Пушкина, к 225-летию которого и приурочена олимпиада. Всем финалистам выдали сертификаты, трех победителей определят через несколько дней. Приз — поездка в Армавир вместе с победителями из других стран и двухнедельные путевки в детский лагерь в Анапе. Организаторы мероприятия — Армавирский государственный педуниверситет, Центр открытого образования города Гал при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/basov-rasskazal-o-novykh-programmakh-tsentra-otkrytogo-obrazovaniya-v-gale-1052014219.html
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абхазия, россотрудничество в абхазии, александр пушкин, русский язык, новости
абхазия, россотрудничество в абхазии, александр пушкин, русский язык, новости
Финал олимпиады по русскому "Пушкин#225" прошел в Сухуме
17:33 25.10.2024 (обновлено: 17:40 25.10.2024)
В международной олимпиаде по русскому языку, приуроченной к 225-летию Пушкина, приняли участие около трех тысяч школьников из Абхазии, Южной Осетии и Армении.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Финал международной Олимпиады по русскому языку "Пушкин#225" состоялся в Сухуме.
Она проходит одновременно в Абхазии, Южной Осетии и Армении. Всего свои силы попробовали около трех тысяч человек, тысяча из них — из Абхазии. По итогам заочного дистанционного этапа в финал попали 56 абхазских школьников.
"В финале по ряду причин приняло участие чуть меньшее количество — 46 детей. В первой части они выполнили тестовое задание, в конце им было предложено написать эссе", — рассказал Sputnik директор Центра открытого образования города Гал Игорь Басов.
Задания касались творчества Александра Пушкина, к 225-летию которого и приурочена олимпиада. Всем финалистам выдали сертификаты, трех победителей определят через несколько дней. Приз — поездка в Армавир вместе с победителями из других стран и двухнедельные путевки в детский лагерь в Анапе.
Организаторы мероприятия — Армавирский государственный педуниверситет, Центр открытого образования города Гал при поддержке представительства Россотрудничества в Абхазии.