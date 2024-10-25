https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/peshekhoda-nasmert-sbili-v-sukhume-1052656906.html

Пешехода насмерть сбили в Сухуме

Пешехода насмерть сбили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в районе заправки "АЗиД" на улице Дзидзария. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T10:55+0300

2024-10-25T10:55+0300

2024-10-25T11:01+0300

в абхазии

абхазия

новости

дтп

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/1b/1051482582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8208b76618e3f87b8850370e9a0571cf.jpg

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пешехода сбили насмерть в районе автозаправки на улице Дзидзария в Сухуме, сообщил Sputnik замначальника УГАИ Абхазии Аслан Базба. "Водитель автомобиля Mercedes не заметил пешехода и насмерть сбил его", – сказал Базба.На месте происшествия работают правоохранительные органы, материал будет собран и передан в следственный отдел.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/zhenschina-pogibla-v-avarii-v-pitsunde-1052615567.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, дтп