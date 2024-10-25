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Пешехода насмерть сбили в Сухуме
Пешехода насмерть сбили в Сухуме
Sputnik Абхазия
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в районе заправки "АЗиД" на улице Дзидзария. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T10:55+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пешехода сбили насмерть в районе автозаправки на улице Дзидзария в Сухуме, сообщил Sputnik замначальника УГАИ Абхазии Аслан Базба. "Водитель автомобиля Mercedes не заметил пешехода и насмерть сбил его", – сказал Базба.На месте происшествия работают правоохранительные органы, материал будет собран и передан в следственный отдел.
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Пешехода насмерть сбили в Сухуме
10:55 25.10.2024 (обновлено: 11:01 25.10.2024)
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте в районе заправки "АЗиД" на улице Дзидзария.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Пешехода сбили насмерть в районе автозаправки на улице Дзидзария в Сухуме, сообщил Sputnik замначальника УГАИ Абхазии Аслан Базба.
По его словам, 39-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, а движение на этом участке очень интенсивное.
"Водитель автомобиля Mercedes не заметил пешехода и насмерть сбил его", – сказал Базба.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, материал будет собран и передан в следственный отдел.