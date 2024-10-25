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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26 и 27 октября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26 и 27 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля, повышенного давления. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T21:51+0300
2024-10-25T21:51+0300
2024-10-25T21:51+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, в горах снег. В воскресенье без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды значительное, 3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 26 и 27 октября
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием обширного барического поля, повышенного давления.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. В выходные дни, 26 и 27 октября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу ожидается дождь разной интенсивности и продолжительности, в горах снег. В воскресенье без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды значительное, 3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.