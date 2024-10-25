https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/traditsionnye-tsennosti-mezhdunarodnaya-konferentsiya-otkrylas-v-sukhume-1052658110.html
Традиционные ценности: международная конференция открылась в Сухуме
Традиционные ценности: международная конференция открылась в Сухуме
Sputnik Абхазия
На мероприятии обсудят проблемы в сфере поддержки, укрепления и защиты семьи как фундаментальной основы абхазского общества. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная конференция "Традиционные семейные ценности – основа единства народов" открылась в Доме Москвы в Сухуме.На пленарном заседании присутствовали глава Администрации президента Абесалом Кварчия, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, посол России Михаил Шургалин, глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа, руководитель представительства Россотрудничества в республике Владислав Куликов, представители Общественной палаты Абхазии. "Наступление западной либеральной идеологии на наши семейные ценности, которое началось с 90-х годов, оказало влияние, мы видим его плоды. Два года назад, когда в России был принят указ об основах защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, мы наконец-то обрели нашу идеологию", – сказала сопредседатель Союза православных женщин Абхазии Наталья Дмитриевская.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что сотрудничество между странами основано на традиционных ценностях, который разделяют жители России и Абхазии. "Это очень важно, в том числе в наше время, когда в первую очередь с Запада навязываются совершенно не свойственные нашим народам духовно-нравственные ценности. Большинство жителей Абхазии – православные христиане, есть значительная мусульманская община, но у обеих религий все эти нововведения строго отвергаются", –подчеркнул он. Глава МИД Абхазии Сергей Шамба назвал тему конференции актуальной, тем более что она проходит в 2024 году, который объявлен в России годом семьи. "Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о сохранении традиционных и духовных ценностей. В этом указе перечислено 17 основополагающих принципов сохранения национальных традиций, сохранения вообще этноса и российской цивилизации. Это важно не только для России, но и для всех других народов мира, потому что мы живем в эпоху, когда все эти ценности подвергаются серьезным испытаниям", – сказал Шамба. На конференции обсудят: Цель конференции – объединение усилий общественных деятелей, исполнительной власти и церкви в вопросах сохранения и передачи семейных ценностей. Организаторы – Союз православных женщин Абхазии, движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" и "Абхазский союз туризма" при содействии Дома Москвы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/podderzhat-i-peredat-traditsiy-kak-razvivat-semeynye-tsennosti-v-abkhazii-1052637419.html
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Традиционные ценности: международная конференция открылась в Сухуме
13:09 25.10.2024 (обновлено: 13:14 25.10.2024)
На мероприятии обсудят проблемы в сфере поддержки, укрепления и защиты семьи как фундаментальной основы абхазского общества.
СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Международная конференция "Традиционные семейные ценности – основа единства народов" открылась в Доме Москвы в Сухуме.
Мероприятие будет проходить два дня – 25 и 26 октября.
На пленарном заседании присутствовали глава Администрации президента Абесалом Кварчия, министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, посол России Михаил Шургалин, глава Абхазской православной церкви Виссарион Аплиаа, руководитель представительства Россотрудничества в республике Владислав Куликов, представители Общественной палаты Абхазии.
"Наступление западной либеральной идеологии на наши семейные ценности, которое началось с 90-х годов, оказало влияние, мы видим его плоды. Два года назад, когда в России был принят указ об основах защиты и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей, мы наконец-то обрели нашу идеологию", – сказала сопредседатель Союза православных женщин Абхазии Наталья Дмитриевская.
Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что сотрудничество между странами основано на традиционных ценностях, который разделяют жители России и Абхазии.
"Это очень важно, в том числе в наше время, когда в первую очередь с Запада навязываются совершенно не свойственные нашим народам духовно-нравственные ценности. Большинство жителей Абхазии – православные христиане, есть значительная мусульманская община, но у обеих религий все эти нововведения строго отвергаются", –подчеркнул он.
Глава МИД Абхазии Сергей Шамба назвал тему конференции актуальной, тем более что она проходит в 2024 году, который объявлен в России годом семьи.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о сохранении традиционных и духовных ценностей. В этом указе перечислено 17 основополагающих принципов сохранения национальных традиций, сохранения вообще этноса и российской цивилизации. Это важно не только для России, но и для всех других народов мира, потому что мы живем в эпоху, когда все эти ценности подвергаются серьезным испытаниям", – сказал Шамба.
проблемы в сфере поддержки, укрепления и защиты семьи как фундаментальной основы абхазского общества.
сохранения традиционных семейных ценностей, повышении роли многодетной семьи в жизни общества, повышении авторитета родительства в семье и обществе.
сохранении семейного благополучия, повышения рождаемости, снижения разводов.
Цель конференции – объединение усилий общественных деятелей, исполнительной власти и церкви в вопросах сохранения и передачи семейных ценностей.
Организаторы – Союз православных женщин Абхазии, движение "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" и "Абхазский союз туризма" при содействии Дома Москвы.