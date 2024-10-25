https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/vnesenie-izmeneniy-v-zakon-ob-oruzhii-obsudili-v-parlamentskom-komitete-1052660528.html
Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили в парламентском комитете
Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили в парламентском комитете
Sputnik Абхазия
В заседании принимали участие члены комитета, представители Банка Абхазии и "Гарант-Банка". 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T16:57+0300
2024-10-25T16:57+0300
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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.Предлагается разрешить должностным лицам госорганов и работниками юрлиц хранить, носить и применять служебное оружие только во время исполнения служебных обязанностей и дополнить перечень их обязанностей, возложенных законом. Депутаты приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/amichba-o-protivodeystvii-nezakonnomu-oborotu-oruzhiya-1051636559.html
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Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили в парламентском комитете
16:57 25.10.2024 (обновлено: 17:38 25.10.2024)
В заседании принимали участие члены комитета, представители Банка Абхазии и "Гарант-Банка".
СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.
Предлагается разрешить должностным лицам госорганов и работниками юрлиц хранить, носить и применять служебное оружие только во время исполнения служебных обязанностей и дополнить перечень их обязанностей, возложенных законом.
Также документ предлагает дать Банку Абхазии и другим банкам право приобретать и использовать служебное оружие.
Депутаты приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии.