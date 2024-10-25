https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/vnesenie-izmeneniy-v-zakon-ob-oruzhii-obsudili-v-parlamentskom-komitete-1052660528.html

Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили в парламентском комитете

Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили в парламентском комитете

Sputnik Абхазия

В заседании принимали участие члены комитета, представители Банка Абхазии и "Гарант-Банка". 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T16:57+0300

2024-10-25T16:57+0300

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СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Внесение изменений в закон "Об оружии" обсудили на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности, сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.Предлагается разрешить должностным лицам госорганов и работниками юрлиц хранить, носить и применять служебное оружие только во время исполнения служебных обязанностей и дополнить перечень их обязанностей, возложенных законом. Депутаты приняли решение рекомендовать принять законопроект в первом чтении на ближайшей сессии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240709/amichba-o-protivodeystvii-nezakonnomu-oborotu-oruzhiya-1051636559.html

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