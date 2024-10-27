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Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка
Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка
Sputnik Абхазия
По Конституции Абхазии, принятой в 1994 году, 27 октября официально считается Днем абхазского языка. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка. Он отметил, что родной язык — главный фактор существования народа, основа его самосохранения и развития. Бжания подчеркнул, что государство обязано принимать меры для сохранения и развития языка, но этого будет сложно добиться без поддержки общества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/utverzhdena-tselevaya-programma-reshenie-aktualnykh-voprosov-abkhazovedeniya-i-kavkazovedeniya-1051650805.html
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абхазия, новости, абхазский язык
Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка
11:40 27.10.2024 (обновлено: 11:41 27.10.2024)
По Конституции Абхазии, принятой в 1994 году, 27 октября официально считается Днем абхазского языка.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка.
Он отметил, что родной язык — главный фактор существования народа, основа его самосохранения и развития.
"Для полноценного существования и развития языка необходимо обеспечить его функционирование во всех сферах жизнедеятельности народа и государства, при этом он должен отвечать требованиям, которые ставят перед ним современные веяния", — говорится в тексте.
Бжания подчеркнул, что государство обязано принимать меры для сохранения и развития языка, но этого будет сложно добиться без поддержки общества.