https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/aslan-bzhaniya-pozdravil-zhiteley-respubliki-s-dnem-abkhazskogo-yazyka-1052672596.html

Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка

Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка

Sputnik Абхазия

По Конституции Абхазии, принятой в 1994 году, 27 октября официально считается Днем абхазского языка. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил жителей республики с Днем абхазского языка. Он отметил, что родной язык — главный фактор существования народа, основа его самосохранения и развития. Бжания подчеркнул, что государство обязано принимать меры для сохранения и развития языка, но этого будет сложно добиться без поддержки общества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240711/utverzhdena-tselevaya-programma-reshenie-aktualnykh-voprosov-abkhazovedeniya-i-kavkazovedeniya-1051650805.html

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