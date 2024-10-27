https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-28-oktyabrya-1052673795.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 октября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-27T13:56+0300

2024-10-27T13:56+0300

2024-10-27T13:56+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В понедельник, 28 октября, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии