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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 октября
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-27T13:56+0300
2024-10-27T13:56+0300
2024-10-27T13:56+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В понедельник, 28 октября, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +20°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 28 октября
Территория черноморского побережья Абхазии будет по-прежнему находиться под влиянием обширного барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. В понедельник, 28 октября, в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +20°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.