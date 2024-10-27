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Российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2100 военных, следует из сводки Минобороны. 27.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-27T19:22+0300
2024-10-27T19:22+0300
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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Освобожден населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотника.Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 БПЛА, 584 ЗРК, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин РСЗО, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/bolee-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1052671723.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2100 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Освобожден населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожены склады боеприпасов и горючего, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.
Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 БПЛА, 584 ЗРК, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин РСЗО, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники.