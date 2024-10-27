https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-izmaylovka-v-dnr-1052678326.html

Российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Измайловка в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2100 военных, следует из сводки Минобороны. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-27T19:22+0300

2024-10-27T19:22+0300

2024-10-27T19:22+0300

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СУХУМ, 27 окт - Sputnik. Освобожден населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Средствами ПВО сбиты три реактивных снаряда HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотника.Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 БПЛА, 584 ЗРК, 18887 танков и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин РСЗО, 16837 орудий полевой артиллерии и минометов, 27654 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/bolee-50-ukrainskikh-dronov-unichtozhili-nad-rossiey-za-noch-1052671723.html

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