https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/komanda-ritsinskogo-natsparka-vyigrala-v-chempionate-abkhazii-po-konnomu-sportu-1052681410.html

Команда Рицинского нацпарка выиграла в Чемпионате Абхазии по конному спорту

Команда Рицинского нацпарка выиграла в Чемпионате Абхазии по конному спорту

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбском ипподроме и завершился победой команды Рицинского реликтового национального... 28.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбском ипподроме и завершился победой команды Рицинского реликтового национального парка, набрав 210 очков.Скачки проходили на дистанциях 1400, 1600 (2 скачки), 2000 (2 скачки), 2400 и 3200 метров. Наездники соревновались в конном футболе, метании дротиков, рубке и джигитовке. Организаторы - Госкомспорта, Федерация конного спорта Абхазии и администрация Гагрского района.

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лошади, федерации конного спорта абхазии, абхазия, гагрский район, спорт