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Команда Рицинского нацпарка выиграла в Чемпионате Абхазии по конному спорту
Команда Рицинского нацпарка выиграла в Чемпионате Абхазии по конному спорту
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбском ипподроме и завершился победой команды Рицинского реликтового национального... 28.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-28T10:41+0300
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СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбском ипподроме и завершился победой команды Рицинского реликтового национального парка, набрав 210 очков.Скачки проходили на дистанциях 1400, 1600 (2 скачки), 2000 (2 скачки), 2400 и 3200 метров. Наездники соревновались в конном футболе, метании дротиков, рубке и джигитовке. Организаторы - Госкомспорта, Федерация конного спорта Абхазии и администрация Гагрского района.
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лошади, федерации конного спорта абхазии, абхазия, гагрский район, спорт
лошади, федерации конного спорта абхазии, абхазия, гагрский район, спорт
Команда Рицинского нацпарка выиграла в Чемпионате Абхазии по конному спорту
СУХУМ, 28 окт - Sputnik. Чемпионат Абхазии по конному спорту прошел на Бзыбском ипподроме и завершился победой команды Рицинского реликтового национального парка, набрав 210 очков.
на втором месте - команда Гагрского района,
на третьем месте - спортсмены Гудаутского района.
Скачки проходили на дистанциях 1400, 1600 (2 скачки), 2000 (2 скачки), 2400 и 3200 метров. Наездники соревновались в конном футболе, метании дротиков, рубке и джигитовке.
Организаторы - Госкомспорта, Федерация конного спорта Абхазии и администрация Гагрского района.