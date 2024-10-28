https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/pyatyy-visit-apsny-kak-organizovan-mezhdunarodnyy-turisticheskiy-forum-1052687290.html

Пятый "Visit Apsny": как организован международный туристический форум

Пятый "Visit Apsny": как организован международный туристический форум

Sputnik Абхазия

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Международному туристическому форуму "Visit Apsny". 28.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-28T17:21+0300

2024-10-28T17:21+0300

2024-10-28T17:21+0300

в абхазии

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абхазия

туризм

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СУХУМ, 28 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Основные вопросы, которые будут подниматься на Международном туристическом форуме "Visit Apsny", - это сервис и качество, сказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.Калягина отметила, что еще одной темой обсуждения станет реновация отелей. По ее словам, на территории республики существует немало объектов размещения, которым требуется модернизация."Я думаю, что нам будет очень интересно послушать про реновацию и модернизацию, потому что в Абхазии есть отели, которые пора модернизировать. Реновация отелей - это в принципе не сильно затратно, иногда нужно поменять совсем немного, чтобы он стал комфортней и отвечал современным реалиям", - отметила Калягина.Директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая рассказала о положительном опыте работы туристического форума. Так, в прошлом году было предложено сотрудничество с одной из крупнейших российских компаний, которая занимается бронированием."Мы подписываем соглашение с компанией, которая будет давать нам возможность образования в онлайн пространстве. То есть, это 10 занятий, которые будут проходить на площадке университета, это будет способствовать получению опыта нашими студентами. Такой опыт впервые в университете на кафедре туризма будут использовать наши студенты. Я считаю, что это один из шагов, который даст большую квалификацию нашим специалистам", - говорит Лакербая.За время существования туристического форума, многие работники туриндустрии Абхазии и России смогли наладить контакты и начать сотрудничать, подчеркнула Анна Калягина.Кроме того, делегация из Абхазии участвовала в многочисленных туристических выставках и форумах, которые проходили в России, говорит Анна Калягина.Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума - "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия - генеральный информационный партнер форума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/mezhdunarodnyy-forum-visit-apsny-proydet-v-abkhazii-v-pyatyy-raz--1052451867.html

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