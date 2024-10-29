https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/elektoralnyy-pasyans-v-abkhazii-poyavitsya-li-v-dvukhtsvetnoy-kolode-tretya-mast-1052693958.html

Электоральный пасьянс в Абхазии: появится ли в двухцветной колоде третья масть

Электоральный пасьянс в Абхазии: появится ли в двухцветной колоде третья масть

Sputnik Абхазия

Алексей Ломия, Sputnik 29.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-29T18:20+0300

2024-10-29T18:20+0300

2024-10-29T18:20+0300

в абхазии

колумнисты

абхазия

политика

выборы

выборы президента абхазии

мнение

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102969/77/1029697726_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_546b28b9a0eddbb4224bde9032587254.jpg

Алексей Ломия, SputnikНу вот, смело можно сказать, что предвыборная гонка в Абхазии уже стоит на низком старте. Рискну предположить, что этот плебисцит будет непростым и непредсказуемым. И самое главное - кто убережет нашу государственность в бушующих геополитических бурях, кто станет истинным лидером всего народа, а не будет очередным тараном для продвижения интересов узкого круга лиц.Народные приметыТрадиционно народу надо подготовиться к неожиданному всплеску активности коммунальных служб, к асфальтовым каткам на дорогах и трассах, всевозможным агитационным текстам на баннерах, назойливым звонкам из штабов кандидатов, расклеенным повсюду рекламным плакатикам, другими словами, кому-то будет не до новогодней суеты. Ведь самая зашкаливающая активность выборов придется как раз на период начала 2025 года. И затяжных выходных у штабистов кандидатов точно не будет.Из легко прогнозируемого - опять основная борьба развернется между кандидатами от условно называемых в народе "красных" и "белых". Это уже наша данность, это некие обычаи, которые сложились в новейшей истории Абхазии. Но, по моему глубокому убеждению, это атавизм, от которого надо категорически избавляться. Уж слишком эти партии набили оскомину своими "битвами престолов", что порой забывают, что правильнее было бы сконцентрироваться не на подковерных интригах и перетягивании одеял, а на разрешении насущных проблем простого народа. Пора бы понять, что терпение рядовых граждан небезграничное, и не надо вталкивать нас в очередные противоправные процессы в угоду своим политическим амбициям.Уравнение с неизвестнымиИсходя из этого, считаю, что запрос на так называемую третью силу в обществе есть. Весь вопрос в том, что появится ли такой кандидат, который сможет взвалить на себя такую ответственность, чтобы убедить электорат в том, что именно он готов отбросить в сторону клановые интересы, абстрагироваться от родственных уз во благо общества. И вот тут как раз и будет самая настоящая проблема. Увы, активная часть наших граждан, которая регулярно участвует в выборных процессах, уже давно распределена между красной и белой мастями. И не считаться с этим невозможно. Просто потому, что электорат то у нас очень немногочисленный и, в массе своей, упорно идет голосовать по зову одних и тех же агитаторов.На последних выборах президента голосовали около ста тысяч избирателей, хотя по спискам их больше ста сорока. Так было и в 2019, и в 2014. Где же этот "спящий электорат"? Ведь их выбор может стать решающим. Вот за кого стоит побороться кандидатам. Особенно тем, кто пытается вмешаться в гонку лидеров.Может, и не совсем подходящий пример, но все же. Дональд Трамп в 2016 году. Он смог собрать бюджет для предвыборной гонки, который в пять раз был меньше, чем у Хилари Клинтон, у него не было административного ресурса, почти все средства массовой информации сплотились против него, его грязью поливали все кино- и поп-звезды, но он выиграл! И когда стали изучать феномен этого события, выяснилось, что Трамп смог разбудить тот самый "спящий электорат". Это простые люди - шахтеры, работяги, для которых политика была в параллельной реальности. Но он смог их убедить, что от их голосов зависит их благосостояние, что "Америка снова станет великой". И с этим слоганом он оставил демократов у разбитого корыта, которые потратили почти триллион долларов, но выборы проиграли.Возможная интригаВедь можно собрать информацию о тех гражданах, которые, скорее всего, до такой степени самодостаточные, что им все равно кто будет у власти или наоборот - напрочь отчаявшиеся, уверовавшие в то, что их голос ничего не значит и от выборов для них точно ничего не изменится, кто бы ни выиграл. Надо просто проявить особую активность и находчивость. Можно предположить, что часть из них находится за пределами Абхазии, но совершенно очевидно, что около тридцати тысяч избирателей находятся здесь, среди нас. И сможет ли тот самый кандидат от "третьей" силы убедить их пойти и проголосовать, вот в чем самая главная интрига предстоящих выборов.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/vneseny-izmeneniya-v-zakon-o-vyborakh-prezidenta-abkhazii-v-pervom-chtenii-1052372825.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

колумнисты, абхазия, политика, выборы, выборы президента абхазии, мнение