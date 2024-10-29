https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/svo-operativnaya-obstanovka-v-donbasse-1052699739.html

СВО: оперативная обстановка в Донбассе

СВО: оперативная обстановка в Донбассе

Sputnik Абхазия

Александр Хроленко, военный обозреватель 29.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-29T18:59+0300

2024-10-29T18:59+0300

2024-10-29T18:59+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Александр Хроленко, военный обозревательТемп наступления российских войск в зоне СВО нарастает. Восточный фронт украинской армии разваливается под ударами Вооруженных сил РФ, за минувшие четверо суток освобождены девять населенных пунктов Донбасса. Киевский режим в отчаянии готовит принудительную эвакуацию мирных жителей временно оккупированных бандеровцами прифронтовых городов ДНР.Российская армия в начале октября освободила город Угледар, ожесточенные бои за который продолжались более двух лет. И это стало началом масштабной наступательной операции на линии фронта протяженностью более 60 км – от от Угледара на юге до Покровска на севере. В среднесрочной перспективе, до конца 2024 года освобождение города Покровска остается приоритетной целью Российской армии. Это один из главных бастионов "пояса крепостей" к югу от Славянска. Неслучайно на Покровском направлении за короткое время "демилитаризовали" три танка Abrams, поставленных киевскому режиму Вашингтоном (на украинском ТВД из 31 возможного уничтожены более 20 "Абрамсов").Украинские оккупанты недолго продержались и в Богоявленке, это позволило ВС России взять под огневой контроль участок важнейшей для ВСУ автодороги Великая Новоселка – Курахово. Затем в Шахтерском эту дорогу блокировали для противника полностью. Штурм восточной части Курахово российские войска начали 24 октября, и по позициям 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в этом городе практически ежедневно прилетают российские авиабомбы калибра до 3000 кг. Южнее Курахова передовые подразделения ВС России вошли в Ясную Поляну и Шахтерское, расширяя плацдарм у Великой Новоселки.Продвижением на Южно-Донецком (Угледарском) направлении группировка войск "Восток" расшатала оборону ВСУ, осуществили три значительных прорыва рубежей обороны противника западнее Угледара, по фронту 25 км и на глубину до 8 км. Удалось достичь трех важных населенных пунктов (Шахтерское, Новоукраинка, Богоявленка), ранее превращенных в укрепрайоны ВСУ.Российская армия давит одновременно на нескольких участках, вынуждая ВСУ маневрировать, истощать резервы. Чем ближе к Днепру, тем более удобный для российских войск открытый ландшафт. Украинская армия в чистом поле воюет плохо, предпочитает прятаться в русских городах, и прикрываться мирным населением Донбасса. Неслучайно советник главы ДНР Игорь Кимаковский 28 октября заявил, что полное освобождение территории республики состоится в "ближайшие месяцы"."Стальная крепость" или "Ходячий замок"?Синхронизированные российские удары с востока, юга и севера (в Харьковской области) резко снизили боевой потенциал и маневренность украинских войск. Восточный фронт ВСУ "посыпался" настолько очевидно, что этого не отрицают даже украинские военачальники. Генерал-полковник Дмитрий Марченко объясняет происходящее нехваткой вооружения, усталостью людей, недостатками управления. Впрочем, главная проблема ВСУ – огневое, тактическое и оперативно-стратегическое превосходство Российской армии.Натовские стратеги и аналитики пытаются просчитать, сколько еще может продержаться "стальная крепость" ВСУ в Донбассе, где украинские бригады ежесуточно отступают до 5 км на запад, а ВС РФ ежемесячно освобождают около 500 квадратных километров территории. Издание Bild отмечает, что бригады ВСУ в Донбассе утратили способность подолгу держать оборону, даже в городах. На Западе понимают, "учитывая ситуацию с Селидово", что Зеленский мысленно распрощался с Донбассом. Киевский режим разработал законопроект о принудительной эвакуации жителей городов и сел, расположенных у линии фронта (Покровск, Мирноград, Курахово, Константиновка, Купянск), запугивая расстрелами.Генштаб ВСУ готовит эшелонированную оборону в Днепропетровской области, и на части оккупированной территории российского Запорожья. Ранее в Киеве заявили, что ВС России могут перейти в новое наступление именно в Запорожской области. Парадоксальный Bild считает приоритетом Москвы продвижение в Харьковской области. Как бы то ни было, "стальная крепость" ВСУ на наших глазах превращается в "ходячий замок" (из мультфильма Миядзаки).Стремительное наступление российских войск в Донбассе деморализует ВСУ, все украинское общество, и западных "доноров". Зеленский боится, что созданные им "театральные декорации успехов" рухнут вместе с фронтом, и похоронят главного киевского "Урфина Джюса", многих его западных кураторов и кредиторов.Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что военный конфликт на Украине отошел на второй план, и сегодня в центре мирового внимания находится противостояние на Ближнем Востоке. Однако, "своя рубашка ближе к телу". Преднамеренное искажение европейской реальности Боррелем и ему подобными персонажами отражает смертельный ужас поражения в прокси-войне с Россией. И ожидание сурового возмездия.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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аналитика, донбасс, россия, украина, министерство обороны рф