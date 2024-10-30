https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-ob-investproektakh-v-respublike-1052706599.html

Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестпроектах в республике

Абхазия и Россия подписали соглашение об инвестпроектах в республике

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Подписи под документом поставили вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и глава Минэкономразвития России Максим Решетников. 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T14:00+0300

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. Абхазия и Россия подписали соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в республике, сообщает пресс-служба Минэка республики.По мнению министра экономического развития России Решетникова, это позволит привлечь дополнительные российские инвестиции в Абхазию, что будет способствовать не только развитию туризма, сельского хозяйства и промышленности, но и инфраструктуры. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган отметила, что инвестиции играют ключевую роль в стабилизации экономической ситуации в Абхазии."Важно, что нам удается демонстрировать качественно новый подход – мы снижаем уровень государственных и повышаем уровень частных инвестиций. Это качественные изменения, которым будет способствовать межправительственное соглашение, поскольку речь идет об очень крупных инвестициях. Такие инвестиционные проекты будут принципиально менять общую картину занятости в республике", — заявила она.Подписанное соглашение должны ратифицировать в Народном Собрании Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/proekt-mezhpravsoglasheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ob-investitsiyakh-obsudili-v-parlamente-1052507289.html

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