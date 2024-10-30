https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/den-nauki-otmetili-v-akademii-nauk-abkhazii-1052712353.html

День науки отметили в Академии наук Абхазии

День науки отметили в Академии наук Абхазии

Sputnik Абхазия

Постановление "Об образовании Академии наук Абхазии" было подписано 12 декабря 1993 года, но из-за сложной экономической и политической обстановки в стране его... 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T21:08+0300

2024-10-30T21:08+0300

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Торжественное заседание Академии наук прошло в День науки в Абхазии, сообщает пресс-служба АНА. От имени главы государства поздравление зачитал руководитель администрации президента Абесалом Кварчия. На заседании подвели итоги деятельности научного сообщества Абхазии. Так, в 2024 году три человека защитили докторские диссертации, еще трое стали кандидатами наук. Кроме того, был опубликован ряд научных работ, абхазские ученые принимали участие в мероприятиях в Абхазии и за ее пределами. На мероприятии также презентовали новый номер Вестника АНА за текущий год и изданные в этом году книги.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/ii-abkhazskiy-forum-molodykh-uchenykh-otkrylsya-v-sukhume-1052647722.html

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