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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 октября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 октября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с запада. 30.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-30T16:21+0300
2024-10-30T16:21+0300
2024-10-30T16:43+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В четверг, 31 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 октября
16:21 30.10.2024 (обновлено: 16:43 30.10.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с запада.
СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В четверг, 31 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.