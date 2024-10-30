https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-31-oktyabrya-1052706969.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 октября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 31 октября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с запада. 30.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-30T16:21+0300

2024-10-30T16:21+0300

2024-10-30T16:43+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 30 окт – Sputnik. В четверг, 31 октября, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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погода в абхазии