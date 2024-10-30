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Ремонт улицы Когония в Сухуме завершится через несколько дней

Ремонт улицы Когония в Сухуме завершится через несколько дней

Sputnik Абхазия

Одна из центральных улиц в столице долгое время находилась в плохом состоянии - на ней было множество ям, в сухую летнюю погоду стояла пыль, в дождливую... 30.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Ремонт улицы Когония в Сухуме завершится через несколько дней, сообщает пресс-служба президента Абхазии. По словам главного инженера Управления капитального строительства Абхазии Анатолия Бигвава, объект включен в Инвестпрограмму на 2023-2025 годы. Общая площадь работ — 10 700 квадратных метров, на них выделено около 96 миллионов рублей. "Работы стартовали в феврале. Мы установили новую водопроводную магистральную трубу, заменили центральную канализацию и все отводные трубы, установили колодцы и другие необходимые элементы. Также уложили бордюры и брусчатку на площади 4 тыcячи квадратных метров", - рассказал глава подрядной организации "Строймонтаж2" Рустам Цвейба. Планировалось, что объект сдадут в конце декабря, но все работы будут завершены с опережением сроков - на месяц раньше, добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241024/blagoustroystvo-dvukh-sukhumskikh-dvorov-zavershitsya-v-techenie-mesyatsa-1052653897.html

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