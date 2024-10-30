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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1052712101.html
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1685 военных, следует из сводки Минобороны. 30.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-30T20:29+0300
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СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Освобождены населенные пункты Селидово в Донецкой Народной Республике и Кругляковка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.Ведомство также сообщило об успехах российских войск в зоне СВО за последние сутки. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, снабжающей топливом ВСО, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и 67 украинских беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 БПЛА, 584 ЗРК, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/kto-operativnaya-obstanovka-na-kurskom-napravlenii-1052700201.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/svo-operativnaya-obstanovka-v-donbasse-1052699739.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

20:29 30.10.2024
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2024
© Sputnik / Павел Лисицын
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Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1685 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 30 окт - Sputnik. Освобождены населенные пункты Селидово в Донецкой Народной Республике и Кругляковка в Харьковской области, сообщает Министерство обороны России.
Ведомство также сообщило об успехах российских войск в зоне СВО за последние сутки. Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, снабжающей топливом ВСО, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Российские войска освободили Угледар в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2024
Военная спецоперация РФ в Донбассе
КТО: оперативная обстановка на Курском направлении
09:17
Средствами ПВО за сутки сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемая авиационная бомба Hammer и 67 украинских беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34850 БПЛА, 584 ЗРК, 18911 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16989 орудий полевой артиллерии и минометов, 27755 единиц специальной военной автомобильной техники.
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