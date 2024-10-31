https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/detskiy-tsentr-artek-otkryl-vystavku-v-sukhume-1052716025.html

Детский центр "Артек" открыл выставку в Сухуме

Детский центр "Артек" открыл выставку в Сухуме

Sputnik Абхазия

Выставка будет проходить два дня и посвящена 100-летию "Артека", которое будет отмечаться 16 июня 2025 года. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский центр "Артек" открыл выставку на культурно-деловой площадке "Гума" в Сухуме. Глава Минпросвещения Инал Габлия подчеркнул, что артековцы из Абхазии уже получили приглашение принять участие в праздничных мероприятиях следующим летом от министра просвещения России Сергея Кравцова. "Я очень рад сегодня открывать нашу совместную выставку, приуроченную к столетию международного детского центра "Артек". Я уверен, что и сам праздник 16 июня мы тоже с вами разделим, уважаемые артековцы. Наши дети готовы приехать с подарками, со своей культурой, песнями, традициями", – подчеркнул он.Директор "Артека" Константин Федоренко отметил, в течение года "Артек" активно работал с Министерством просвещения Абхазии – было подписано совместное соглашение, организованы различные встречи и совещания."У нас уже побывали ваши дети, и я уверен, что это только начало. То, что сделала Россия с "Артеком" за эти 10 лет – это уникально. Еще в 2015 году "Артек" мог принимать в год чуть более пяти тысяч человек, а сейчас мы в год принимаем более 43,5 тысяч человек", – заметил Федоренко. Выставка будет проходить два дня и посвящена 100-летию "Артека", которое будет отмечаться 16 июня 2025 года. В ее рамках на "Гуме" пройдут творческие конкурсы, мастер-классы, игротеки и образовательные программы. Организатор мероприятия – Министерство просвещения Абхазии и международный детский центр "Артек".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240306/minprosvescheniya-abkhazii-i-artek-zaklyuchili-memorandum-o-sotrudnichestve-1050364832.html

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