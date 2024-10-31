https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/opredeleny-pobediteli-iii-mezhdunarodnogo-muzykalnogo-konkursa-alisy-gitsba-1052722068.html

Определены победители III Международного музыкального конкурса Алисы Гицба

Определены победители III Международного музыкального конкурса Алисы Гицба

Sputnik Абхазия

Мастер-классы и прослушивания третьего тура проходили в Сухуме с 28 по 30 октября. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T20:17+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik, Бадрак Авидзба. Определены лауреаты III Международного музыкального конкурса Алисы Гицба, который в этом году прошел в формате музыкальной лаборатории.Обладателем гран-при стал тенор Валерий Макаров. Лауреаты первой премии в номинации "Сольное вокальное исполнительство" — Анастасия Колотова и Анастасия Лаптева, второй премии - Юлия Герасимова и Жанна Худавердян, третьей - Максим Сударев, Гульнара Валеева, Маргарита Шелухина.Лауреатами первой премии в номинации "Искусство ансамбля" стали вокальный дуэт "Кластер" в составе Софьи Сакания и Марии Самусевой и дуэт из Татарстана Яков Асташин и Саид Хусаинов. Лауреаты второй премии - дуэт Московской консерватории (Екатерина Расулова и Елизавета Янюшкина) и дуэт "Ла Пассионе" (Марк Рейнский и Джованна Александра Раппа). Лауреаты третьей премии - квартет "Анима" (Агафия Григорьева, Ангелина Гвоздарева, Екатерина Расулова и Владислав Алмакаев) и дуэт из Томска (Семен промое и Дарья Махтаева). Спецприз от первой леди Абхазии Аэлиты Ахиба вручили студентке Московской консерватории, уроженке республики Иарне Симсим.Автор проекта - Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба отметила, что для проведения культурного мероприятия был пройдет большой и сложный путь, и в этом ей помогли все причастные к организации и проведении конкурса, подчеркнула она. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Владислав Куликов поблагодарил оперную диву за проведение музыкального конкурса за особый вклад в развитие культуры и искусства на благо народов двух стран. Куликов отметил, что конкурс поддержал, в том числе, российский Президентский фонд культурных инициатив, пожелал проекту больших успехов и процветания.После награждения прошел гала-концерт лауреатов и участников конкурса. Вместе с молодыми артистами на сцену вышли Воронежский классический оркестр и Абхазский государственный камерный оркестр.Еще один гала-концерт состоится 1 ноября в Пицунде.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241028/otkryvaya-novye-talanty-konkurs-alisy-gitsba--1052686319.html

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