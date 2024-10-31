https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/osvobozhden-naselennyy-punkt-yasnaya-polyana-v-dnr-1052722262.html

Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР

Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2230 военных, следует из сводки Минобороны. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T20:25+0300

2024-10-31T20:25+0300

2024-10-31T20:25+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1052712101.html

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