Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/osvobozhden-naselennyy-punkt-yasnaya-polyana-v-dnr-1052722262.html
Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2230 военных, следует из сводки Минобороны. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T20:25+0300
2024-10-31T20:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052176091_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_b7e7b1e4167a7f1054aa6fcd7cbf74ea.jpg
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1052712101.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/04/1052176091_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e832c9e7450a668a363031df19cb5974.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф

Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР

20:25 31.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2230 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - Sputnik Абхазия, 1920, 30.10.2024
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Вчера, 20:29
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0