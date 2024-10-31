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Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2230 военных, следует из сводки Минобороны. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T20:25+0300
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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР, сообщает Министерство обороны России. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1052712101.html
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россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Освобожден населенный пункт Ясная Поляна в ДНР
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2230 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Ясная Поляна в ДНР, сообщает Министерство обороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиационные бомбы Hammer и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники.