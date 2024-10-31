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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 ноября

Sputnik Абхазия

Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет формировать антициклона с запада. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В пятницу, 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ночью местами возможен дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии