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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 ноября
Sputnik Абхазия
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет формировать антициклона с запада. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T12:33+0300
2024-10-31T12:33+0300
2024-10-31T12:48+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В пятницу, 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ночью местами возможен дождь, туман, днем без осадков.Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 1 ноября
12:33 31.10.2024 (обновлено: 12:48 31.10.2024)
Погоду на черноморском побережье Абхазии по-прежнему будет формировать антициклона с запада.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. В пятницу, 1 ноября, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления ночью местами возможен дождь, туман, днем без осадков.
Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +19°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.