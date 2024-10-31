https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/sud-priznal-dzhansukha-adleyba-vinovnym-v-khuliganstve-1052716576.html

Суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве

Суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве

Sputnik Абхазия

Адлейба обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Абхазии. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T11:43+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Сухумский суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в кассационном порядке. Предварительное следствие установило, что 17 июля 2024 года Адлейба произвел выстрелы из огнестрельного оружия в направлении правоохранителей, которые несли службу у здания Парламента. Он был объявлен в розыск и позже задержан на посту ДПС "Эшера".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/dzhansukh-adleyba-arestovan-na-30-sutok-po-podozreniyu-v-khuliganstve-1051763489.html

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