https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/sud-priznal-dzhansukha-adleyba-vinovnym-v-khuliganstve-1052716576.html
Суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве
Суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве
Sputnik Абхазия
Адлейба обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Абхазии. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T11:43+0300
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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Сухумский суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает пресс-служба суда. Приговор может быть обжалован в Верховном суде в кассационном порядке. Предварительное следствие установило, что 17 июля 2024 года Адлейба произвел выстрелы из огнестрельного оружия в направлении правоохранителей, которые несли службу у здания Парламента. Он был объявлен в розыск и позже задержан на посту ДПС "Эшера".
https://sputnik-abkhazia.ru/20240722/dzhansukh-adleyba-arestovan-na-30-sutok-po-podozreniyu-v-khuliganstve-1051763489.html
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Суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве
11:43 31.10.2024 (обновлено: 12:50 31.10.2024)
Адлейба обвинялся в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik.
Сухумский суд признал Джансуха Адлейба виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Об этом сообщает
пресс-служба суда.
Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор может быть обжалован в Верховном суде в кассационном порядке.
Предварительное следствие установило, что 17 июля 2024 года Адлейба произвел выстрелы из огнестрельного оружия в направлении правоохранителей, которые несли службу у здания Парламента.
Он был объявлен в розыск и позже задержан на посту ДПС "Эшера".