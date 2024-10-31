https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/turisticheskiy-nalog-vvedut-v-sochi-s-2025-goda-1052719537.html

Туристический налог введут в Сочи с 2025 года

Туристический налог введут в Сочи с 2025 года

Sputnik Абхазия

Летом этого года был подписал закон о введении туристического налога путем преобразования курортного сбора. В Сочи размер курортного сбора составляет 50 рублей... 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T16:34+0300

2024-10-31T16:34+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Туристический налог введут в Сочи с 2025 года, сообщает администрация города-курорта. С 1 января объекты размещения начнут включать эту сумму в стоимость своих услуг. От оплаты налога будут освобождены жители города с постоянной регистрацией и восьми категорий льготников. 12 июля 2024 года России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога путем преобразования курортного сбора. Размер ставок местные власти устанавливают самостоятельно. За семь лет действия курортного сбора в Сочи было собрано более 1,7 миллиарда рублей. В отличие от него туристический налог может быть направлен на любые социально значимые проекты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/otdykh-massam--dengi-v-kassu-1051137992.html

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