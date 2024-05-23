https://sputnik-abkhazia.ru/20240523/otdykh-massam--dengi-v-kassu-1051137992.html
Отдых массам – деньги в кассу
Отдых массам – деньги в кассу
Sputnik Абхазия
Алесей Ломия, Sputnik 23.05.2024, Sputnik Абхазия
2024-05-23T15:59+0300
2024-05-23T15:59+0300
2024-05-23T15:59+0300
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Алесей Ломия, SputnikЭто уже традиция, когда оппозиционный потенциальный претендент на пост президента отчаянно критикует действующую власть за непомерные аппетиты, за немыслимое раздувание штатов, за коррупцию в высших эшелонах власти и за многое другое. Такова политика – видимо, без этого сложно. Конечно, хотелось бы услышать, что и как конкретно хотят изменить, чем реально помочь людям. Но нет. Как под копирку, по одним и тем же лекалам. Вот, к примеру, берут какой-нибудь введенный властями налог и начинают перемывать косточки и авторам, и тем, кто его применяет. Но не бывает такой страны, где нет налогообложения. Это пока еще основной способ обеспечения жизнедеятельности государства. А откуда взять средства на содержание госаппарата, на оборону, на правоохранительные структуры, на пенсии, на социальные выплаты, на дороги? Этот список можно продолжать долго.идимо, желание помочь предпринимателям прямо пропорционально зависит от степени присутствия политика в оппозиции или в вожделенном кресле управленца. На деле же это простые и понятные игры с электоратом. Мы к этому уже привыкли.Внесите ваши денежкиНо когда ты сам решаешь, что назрел момент вводить новое бремя для бизнесменов или для прибывающих к нам туристов, надо быть очень осторожным. Мы все понимаем, насколько мы зависимы от курортного сезона, от того, сколько к нам приедет желающих отдохнуть, увидеть наши достопримечательности. Естественно, они приезжают и тратят здесь деньги. Это существенно пополняет и казну, и дает возможность подзаработать населению, предпринимателям, сельхозпроизводителям.В преддверии нового сезона кратно был увеличен регистрационный сбор. Суть в том, что прибывающий на отдых иностранный гражданин должен уплатить в казну разовый регистрационный сбор – 200 рублей. Это касается и тех, кто собирается отдыхать у нас более 14 дней. И вроде бы ничего революционного, что-то похожее уже было, просто подняли размер и назвали иначе, но информационный фон стал антирекламой в канун сезона. Как по мне, то плохо поработали над правильной подачей информации. Уже хорошо, что не стали обременять прибывающих курортников процедурой оплаты сбора на государственной границе. Это наверняка обернулось бы массой неудобств для гостей, прежде всего очередями в пунктах пропуска, могло дать толчок для появления всякого рода мошенников, чрезмерно предприимчивых людей, коррупционных схем.Неопределенность рождает возможностиНельзя исключать, что будут какие-то злоупотребления со стороны должностных лиц. К великому сожалению, у нашего неокрепшего государства пока нет возможности организовать полноценную пропускную систему на границе. Соответственно, сложно будет понять, когда именно отдыхающий пересек границу. Практика показывает, что такая неопределенность часто играет на руку нечистым на руку представителям контролирующих служб. Вполне возможно, что пытаться взимать регистрационный сбор будут те, кому не положено, и у тех, у кого не должны. Все эти моменты могут создать нежелательную реакцию у туристов, поставить под удар успешность проведения курортного сезона.Именно поэтому нельзя ограничиваться только тем, что увеличили сбор и считать доходы. Крайне важно отследить, как и кем будет исполняться законодательство. Иначе можно оказаться в роли пилящего под собой сук.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240422/akhba-o-migratsionnom-sbore-dlya-gostey-abkhazii-ne-kurortnyy-sbor-1050826172.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240521/nazvana-data-otkrytiya-kupalnogo-sezona-v-abkhazii-1051139118.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алексей Ломия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg
колумнисты, отдых в абхазии, абхазия, налоги, туристы
колумнисты, отдых в абхазии, абхазия, налоги, туристы
Это уже традиция, когда оппозиционный потенциальный претендент на пост президента отчаянно критикует действующую власть за непомерные аппетиты, за немыслимое раздувание штатов, за коррупцию в высших эшелонах власти и за многое другое. Такова политика – видимо, без этого сложно.
Конечно, хотелось бы услышать, что и как конкретно хотят изменить, чем реально помочь людям. Но нет. Как под копирку, по одним и тем же лекалам.
Вот, к примеру, берут какой-нибудь введенный властями налог и начинают перемывать косточки и авторам, и тем, кто его применяет. Но не бывает такой страны, где нет налогообложения. Это пока еще основной способ обеспечения жизнедеятельности государства. А откуда взять средства на содержание госаппарата, на оборону, на правоохранительные структуры, на пенсии, на социальные выплаты, на дороги? Этот список можно продолжать долго.
Соблазн пополнять казну за счет новых налогов был, есть и будет у всех правительств. И ничего в этом удивительного нет. Вспомните эпопею с ввозным НДС. Сколько было критики, в том числе правильной аналитики. Пока ты просто кандидат в президенты, ты разносишь всех, кто решился его ввести. В обязательном порядке обещаешь его либо вовсе отменить, либо изменить правила взимания. Власть сменилась, а налог остался. В
идимо, желание помочь предпринимателям прямо пропорционально зависит от степени присутствия политика в оппозиции или в вожделенном кресле управленца. На деле же это простые и понятные игры с электоратом. Мы к этому уже привыкли.
Но когда ты сам решаешь, что назрел момент вводить новое бремя для бизнесменов или для прибывающих к нам туристов, надо быть очень осторожным. Мы все понимаем, насколько мы зависимы от курортного сезона, от того, сколько к нам приедет желающих отдохнуть, увидеть наши достопримечательности. Естественно, они приезжают и тратят здесь деньги. Это существенно пополняет и казну, и дает возможность подзаработать населению, предпринимателям, сельхозпроизводителям.
В преддверии нового сезона кратно был увеличен регистрационный сбор. Суть в том, что прибывающий на отдых иностранный гражданин должен уплатить в казну разовый регистрационный сбор – 200 рублей. Это касается и тех, кто собирается отдыхать у нас более 14 дней.
Обязанность сбора и последующего внесения в бюджет вменили предпринимателям, осуществляющим предоставление услуг по приему и размещению отдыхающих в гостиницах, гостевых домах, в санаториях, в частном секторе.
И вроде бы ничего революционного, что-то похожее уже было, просто подняли размер и назвали иначе, но информационный фон стал антирекламой в канун сезона. Как по мне, то плохо поработали над правильной подачей информации. Уже хорошо, что не стали обременять прибывающих курортников процедурой оплаты сбора на государственной границе. Это наверняка обернулось бы массой неудобств для гостей, прежде всего очередями в пунктах пропуска, могло дать толчок для появления всякого рода мошенников, чрезмерно предприимчивых людей, коррупционных схем.
Неопределенность рождает возможности
Нельзя исключать, что будут какие-то злоупотребления со стороны должностных лиц. К великому сожалению, у нашего неокрепшего государства пока нет возможности организовать полноценную пропускную систему на границе. Соответственно, сложно будет понять, когда именно отдыхающий пересек границу. Практика показывает, что такая неопределенность часто играет на руку нечистым на руку представителям контролирующих служб. Вполне возможно, что пытаться взимать регистрационный сбор будут те, кому не положено, и у тех, у кого не должны. Все эти моменты могут создать нежелательную реакцию у туристов, поставить под удар успешность проведения курортного сезона.
Именно поэтому нельзя ограничиваться только тем, что увеличили сбор и считать доходы. Крайне важно отследить, как и кем будет исполняться законодательство. Иначе можно оказаться в роли пилящего под собой сук.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.