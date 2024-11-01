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Ахсалба о погоде в ноябре в Абхазии

Ахсалба о погоде в ноябре в Абхазии

Sputnik Абхазия

Климатолог Асида Ахсалба в интервью радио Sputnik рассказала, какая погода будет в Абхазии в ноябре. 01.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-01T16:29+0300

2024-11-01T16:29+0300

2024-11-01T16:29+0300

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Ахсалба о погоде в ноябре в Абхазии Sputnik Абхазия Ахсалба о погоде в ноябре в Абхазии

Ноябрь встретит теплом только в первые два дня, а далее уже дневные температуры будут в пределах 15-16 градусов. С 13 ноября температура понизится до 8-9 градусов. С 3 ноября вероятны небольшие осадки, а с 5 ноября ожидаются уже хорошие дожди без превышения климатической нормы, сообщила Ахсалба. При этом море будет теплее, чем воздух. В горах уже исключительно дождь со снегом, добавила метеоролог.Подробности слушайте в подкасте.

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