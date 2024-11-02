https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/ekonomika-vpechatleniy-ob-industrii-gostepriimstva-rasskazali-na-forume-visit-apsny-1052736929.html
Экономика впечатлений: об индустрии гостеприимства рассказали на форуме "Visit Apsny"
Экономика впечатлений: об индустрии гостеприимства рассказали на форуме "Visit Apsny"
Sputnik Абхазия
Более 170 экспертов, производителей и представителей туриндустрии приняли участие V международном туристическом форуме "Visit Apsny" и выставке "Apsny Horeca"... 02.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-02T17:10+0300
2024-11-02T17:10+0300
2024-11-02T20:54+0300
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отдых в абхазии
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v международный форум "visit apsny"
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О том, как привлечь больше туристов и сделать так, чтобы они вернулись, как найти свою нишу на рынке, как событийный туризм может развить местности, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваЛюди едут к людямТуристы возвращаются не за достопримечательностями, а за эмоциями, которые они уже испытали или хотят испытать, сказала на форуме "Visit Apsny" советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель проектного офиса "Мастерская гостеприимства" Юлия Железняк.Секрет развития туризма также может крыться в аутентичных деталях. Гостя страны при правильном подходе можно задержать не только в городах, но в селах и деревнях тоже. Для этого ему нужно предложить нечто уникальное, редкое и самобытное.Например, в Республике Удмуртия удалось найти такой продукт, который ассоциировался бы с этим регионом и притягивал бы туда туристов – это пельмени. По плану маркетологов и специалистов в области развития туризма, Удмуртия стала родиной многими любимого блюда.Спустя три года поиска "себя", специалисты обратились напрямую к туристам с этим вопрос, и они ответили, с чем у них ассоциируется Удмуртия – с пельменями. После чего выстроили трехдневный маршрут и запустили проект "Удмуртия угощает", который пользуется большим спросом. Такой успешный опыт в очередной раз доказал важность поиска "нишевого продукта".Юлия Железняк также призналась, что Абхазия ее впечатлила своей природой, буйством красок и климатом, но ей пока не довелось проникнуть в "про что Абхазия?". Знакомство со страной можно начинать даже в отелях, если там представляют, например, национальную кухню."Просто очень хочется увезти домой из вашей страны 1001 сказку для того, чтобы собрать всю семью, рассказать им. Этой сказки у меня нет до сегодня, но это не в минус – это в рост. Вы очень счастливые люди, потому что у вас все еще впереди", - отметила эксперт.Будь как домаЭтническим регионам очень повезло, сказала Железняк и добавила, за чем она готова вернуться в Абхазию – знакомство с местным колоритом через людей, музыка, культурный код территории - через танцы и образы.Делясь собственным опытом, Железняк рассказала о том, что в каждом регионе России, который она посещает по работе, ее наряжают в национальную одежду. Это помогает ей понять внутреннее состояние местных жителей и почувствовать себя как дома.Не все туристы едут в отпуск с определенными ожиданиями, но все же представители туриндустрии должны стараться превосходить ожидания гостей – не только сервисом, но и душевностью.Отсутствие современной инфраструктуры, но присутствие этнической инфраструктуры тоже интересное направление для туристов, считает Елена Железняк. В некоторых регионах России становится популярным строительство "избингов" - подобие глэмпингов в виде национальных жилищ, а территорию вокруг них обустраивают в соответствии с тематикой.Событийный календарь - еще одно привлекательное предложение для туристов. Как отметила Железняк, спросом пользуются гастрономические, ремесленные и этнические фестивали.Многие туристы подстраивают свои отпуска и бюджет под эти даты и через подобные события проще всего развить территорию, добавила она.Пятый Международный форум "Visit Apsny" проходит в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/plyusy-i-minusy-turotrasli-abkhazii-obsudili-v-ramkakh-foruma-visit-apsny--1052735078.html
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абхазия, отдых в абхазии, туристы, v международный форум "visit apsny"
абхазия, отдых в абхазии, туристы, v международный форум "visit apsny"
Экономика впечатлений: об индустрии гостеприимства рассказали на форуме "Visit Apsny"
17:10 02.11.2024 (обновлено: 20:54 02.11.2024)
Более 170 экспертов, производителей и представителей туриндустрии приняли участие V международном туристическом форуме "Visit Apsny" и выставке "Apsny Horeca" в Гагре.
О том, как привлечь больше туристов и сделать так, чтобы они вернулись, как найти свою нишу на рынке, как событийный туризм может развить местности, читайте в материале Sputnik.
Sputnik, Бадри Есиава
Туристы возвращаются не за достопримечательностями, а за эмоциями, которые они уже испытали или хотят испытать, сказала на форуме "Visit Apsny" советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель проектного офиса "Мастерская гостеприимства" Юлия Железняк.
"От того, какими вы будете гостеприимными, мы у себя будем гостеприимными, зависит возвратность туристов. У нас ценны не товар и услуги, а ценны эмоции. Туристы всегда хотят потратить все, что у них есть, а мы должны предоставить им такую возможность", - уверена она.
Секрет развития туризма также может крыться в аутентичных деталях. Гостя страны при правильном подходе можно задержать не только в городах, но в селах и деревнях тоже. Для этого ему нужно предложить нечто уникальное, редкое и самобытное.
Например, в Республике Удмуртия удалось найти такой продукт, который ассоциировался бы с этим регионом и притягивал бы туда туристов – это пельмени. По плану маркетологов и специалистов в области развития туризма, Удмуртия стала родиной многими любимого блюда.
"Слово пельмень в переводе означает "хлебное ушко". Просто, когда я руководила там туризмом, у нас встал вопрос: про что мы? У нас родился Чайковский. Может, мы про Чайковского? У нас родился Калашников. Может, Удмуртия заряжает хорошим настроением?", - поделилась опытом Железняк.
Спустя три года поиска "себя", специалисты обратились напрямую к туристам с этим вопрос, и они ответили, с чем у них ассоциируется Удмуртия – с пельменями. После чего выстроили трехдневный маршрут и запустили проект "Удмуртия угощает", который пользуется большим спросом. Такой успешный опыт в очередной раз доказал важность поиска "нишевого продукта".
Юлия Железняк также призналась, что Абхазия ее впечатлила своей природой, буйством красок и климатом, но ей пока не довелось проникнуть в "про что Абхазия?". Знакомство со страной можно начинать даже в отелях, если там представляют, например, национальную кухню.
"Просто очень хочется увезти домой из вашей страны 1001 сказку для того, чтобы собрать всю семью, рассказать им. Этой сказки у меня нет до сегодня, но это не в минус – это в рост. Вы очень счастливые люди, потому что у вас все еще впереди", - отметила эксперт.
Этническим регионам очень повезло, сказала Железняк и добавила, за чем она готова вернуться в Абхазию – знакомство с местным колоритом через людей, музыка, культурный код территории - через танцы и образы.
Делясь собственным опытом, Железняк рассказала о том, что в каждом регионе России, который она посещает по работе, ее наряжают в национальную одежду. Это помогает ей понять внутреннее состояние местных жителей и почувствовать себя как дома.
Не все туристы едут в отпуск с определенными ожиданиями, но все же представители туриндустрии должны стараться превосходить ожидания гостей – не только сервисом, но и душевностью.
"Турист избирателен, избалован и ищет то, что отвечает его осознанному путешествию. Мы едем за опытом, навыком и новыми знаниями. Поэтому мы развиваем сельский агро-туризм, промышленный туризм, делаем пешеходные и конные экскурсии", - рассказала она.
Отсутствие современной инфраструктуры, но присутствие этнической инфраструктуры тоже интересное направление для туристов, считает Елена Железняк. В некоторых регионах России становится популярным строительство "избингов" - подобие глэмпингов в виде национальных жилищ, а территорию вокруг них обустраивают в соответствии с тематикой.
Событийный календарь - еще одно привлекательное предложение для туристов. Как отметила Железняк, спросом пользуются гастрономические, ремесленные и этнические фестивали.
Многие туристы подстраивают свои отпуска и бюджет под эти даты и через подобные события проще всего развить территорию, добавила она.
Пятый Международный форум "Visit Apsny" проходит в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.