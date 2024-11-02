https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/ekonomika-vpechatleniy-ob-industrii-gostepriimstva-rasskazali-na-forume-visit-apsny-1052736929.html

Экономика впечатлений: об индустрии гостеприимства рассказали на форуме "Visit Apsny"

Экономика впечатлений: об индустрии гостеприимства рассказали на форуме "Visit Apsny"

Sputnik Абхазия

Более 170 экспертов, производителей и представителей туриндустрии приняли участие V международном туристическом форуме "Visit Apsny" и выставке "Apsny Horeca"... 02.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-02T17:10+0300

2024-11-02T17:10+0300

2024-11-02T20:54+0300

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туристы

v международный форум "visit apsny"

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О том, как привлечь больше туристов и сделать так, чтобы они вернулись, как найти свою нишу на рынке, как событийный туризм может развить местности, читайте в материале Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваЛюди едут к людямТуристы возвращаются не за достопримечательностями, а за эмоциями, которые они уже испытали или хотят испытать, сказала на форуме "Visit Apsny" советник президента Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель проектного офиса "Мастерская гостеприимства" Юлия Железняк.Секрет развития туризма также может крыться в аутентичных деталях. Гостя страны при правильном подходе можно задержать не только в городах, но в селах и деревнях тоже. Для этого ему нужно предложить нечто уникальное, редкое и самобытное.Например, в Республике Удмуртия удалось найти такой продукт, который ассоциировался бы с этим регионом и притягивал бы туда туристов – это пельмени. По плану маркетологов и специалистов в области развития туризма, Удмуртия стала родиной многими любимого блюда.Спустя три года поиска "себя", специалисты обратились напрямую к туристам с этим вопрос, и они ответили, с чем у них ассоциируется Удмуртия – с пельменями. После чего выстроили трехдневный маршрут и запустили проект "Удмуртия угощает", который пользуется большим спросом. Такой успешный опыт в очередной раз доказал важность поиска "нишевого продукта".Юлия Железняк также призналась, что Абхазия ее впечатлила своей природой, буйством красок и климатом, но ей пока не довелось проникнуть в "про что Абхазия?". Знакомство со страной можно начинать даже в отелях, если там представляют, например, национальную кухню."Просто очень хочется увезти домой из вашей страны 1001 сказку для того, чтобы собрать всю семью, рассказать им. Этой сказки у меня нет до сегодня, но это не в минус – это в рост. Вы очень счастливые люди, потому что у вас все еще впереди", - отметила эксперт.Будь как домаЭтническим регионам очень повезло, сказала Железняк и добавила, за чем она готова вернуться в Абхазию – знакомство с местным колоритом через людей, музыка, культурный код территории - через танцы и образы.Делясь собственным опытом, Железняк рассказала о том, что в каждом регионе России, который она посещает по работе, ее наряжают в национальную одежду. Это помогает ей понять внутреннее состояние местных жителей и почувствовать себя как дома.Не все туристы едут в отпуск с определенными ожиданиями, но все же представители туриндустрии должны стараться превосходить ожидания гостей – не только сервисом, но и душевностью.Отсутствие современной инфраструктуры, но присутствие этнической инфраструктуры тоже интересное направление для туристов, считает Елена Железняк. В некоторых регионах России становится популярным строительство "избингов" - подобие глэмпингов в виде национальных жилищ, а территорию вокруг них обустраивают в соответствии с тематикой.Событийный календарь - еще одно привлекательное предложение для туристов. Как отметила Железняк, спросом пользуются гастрономические, ремесленные и этнические фестивали.Многие туристы подстраивают свои отпуска и бюджет под эти даты и через подобные события проще всего развить территорию, добавила она.Пятый Международный форум "Visit Apsny" проходит в Абхазии 1 и 2 ноября. Тема форума — "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году". Sputnik Абхазия — генеральный информационный партнер форума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/plyusy-i-minusy-turotrasli-abkhazii-obsudili-v-ramkakh-foruma-visit-apsny--1052735078.html

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абхазия, отдых в абхазии, туристы, v международный форум "visit apsny"