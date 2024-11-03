https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-4-noyabrya-1052739756.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 4 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 03.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-03T17:31+0300

2024-11-03T17:31+0300

2024-11-03T17:31+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. В понедельник, 4 ноября, в Абхазии будет облачно с прояснениями, без осадков, местами в конце дня дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – повышенное, нестабильноеВетер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +7°С до +12°С.Температура морской воды +19°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода в абхазии