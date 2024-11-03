https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/rossiyskie-voyska-osvobodili-vishnevoe-v-dnr-1052740704.html
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2045 военных, следует из сводки Минобороны. 03.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-03T14:12+0300
2024-11-03T14:12+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщает Минобороны России.Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах. Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 47 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 БПЛА, 585 ЗРК, 19031 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/rossiyskie-siloviki-vyvezli-s-podkontrolnoy-vsu-territorii-amerikantsa-pomogavshego-vs-rf-1052736061.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска освободили Вишневое в ДНР
Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2045 военных, следует из сводки Минобороны.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщает Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", - говорится в публикации.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией России уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, цехам по производству БПЛА, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах.
Средствами ПВО сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, 47 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 БПЛА, 585 ЗРК, 19031 танк и других боевых бронированных машин, 1484 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц специальной военной автомобильной техники.