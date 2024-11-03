https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/sredstva-pvo-za-noch-sbili-19-dronov-nad-rossiey-1052738227.html
Средства ПВО за ночь сбили 19 дронов над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 19 дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 03.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-03T09:00+0300
2024-11-03T09:00+0300
2024-11-03T09:00+0300
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СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь со 2 на 3 ноября уничтожили 19 украинских дронов над тремя регионами, сообщает Минобороны России.16 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской, один — над Волгоградской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/rossiyskie-siloviki-vyvezli-s-podkontrolnoy-vsu-territorii-amerikantsa-pomogavshego-vs-rf-1052736061.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Средства ПВО за ночь сбили 19 дронов над Россией
Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь со 2 на 3 ноября уничтожили 19 украинских дронов над тремя регионами, сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 19 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в публикации.
16 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской, один — над Волгоградской.