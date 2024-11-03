https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/sredstva-pvo-za-noch-sbili-19-dronov-nad-rossiey-1052738227.html

Средства ПВО за ночь сбили 19 дронов над Россией

Средства ПВО за ночь сбили 19 дронов над Россией

Sputnik Абхазия

Киев регулярно пытается атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 03.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-03T09:00+0300

2024-11-03T09:00+0300

2024-11-03T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/04/03/1050665031_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_26496b0a7de58948cfb2ed307b3d45ba.jpg

СУХУМ, 3 ноя - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь со 2 на 3 ноября уничтожили 19 украинских дронов над тремя регионами, сообщает Минобороны России.16 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, два — над Белгородской, один — над Волгоградской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/rossiyskie-siloviki-vyvezli-s-podkontrolnoy-vsu-territorii-amerikantsa-pomogavshego-vs-rf-1052736061.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф