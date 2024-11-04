https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/kruglyy-stol-o-kulturnom-kode-natsii-otkrylsya-v-dome-moskvy-1052753677.html

Круглый стол о культурном коде нации открылся в Доме Москвы

Круглый стол о культурном коде нации открылся в Доме Москвы

Sputnik Абхазия

На мероприятии состоится обмен мнениями относительно роли семьи в современном мире, о культурных явлениях, объединяющих народы разных стран. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-04T12:36+0300

2024-11-04T12:36+0300

2024-11-04T12:53+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/04/1052753511_0:74:1188:742_1920x0_80_0_0_93eaddfc73b803625702c7b13124afd7.jpg

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Круглый стол "Что нас объединяет? Культурный код: традиции, история, семейные ценности" открылся в Доме Москвы в Сухуме. Председатель Союза российских соотечественников в Абхазии Анна Калягина отметила, что мероприятие проходит в День народного единства, который близок не только России, но и всем жителям республик бывшего СССР. Участники обсудят, как традиции, история и семейные ценности формируют общество, укрепляют связь между поколениями и способствуют национальной идентичности. Организатор мероприятия — Союз российских соотечественников в Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/traditsionnye-tsennosti-mezhdunarodnaya-konferentsiya-otkrylas-v-sukhume-1052658110.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости