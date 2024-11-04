https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/kruglyy-stol-o-kulturnom-kode-natsii-otkrylsya-v-dome-moskvy-1052753677.html
Круглый стол о культурном коде нации открылся в Доме Москвы
Круглый стол о культурном коде нации открылся в Доме Москвы
Sputnik Абхазия
На мероприятии состоится обмен мнениями относительно роли семьи в современном мире, о культурных явлениях, объединяющих народы разных стран. 04.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-04T12:36+0300
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СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Круглый стол "Что нас объединяет? Культурный код: традиции, история, семейные ценности" открылся в Доме Москвы в Сухуме. Председатель Союза российских соотечественников в Абхазии Анна Калягина отметила, что мероприятие проходит в День народного единства, который близок не только России, но и всем жителям республик бывшего СССР. Участники обсудят, как традиции, история и семейные ценности формируют общество, укрепляют связь между поколениями и способствуют национальной идентичности. Организатор мероприятия — Союз российских соотечественников в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/traditsionnye-tsennosti-mezhdunarodnaya-konferentsiya-otkrylas-v-sukhume-1052658110.html
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Круглый стол о культурном коде нации открылся в Доме Москвы
12:36 04.11.2024 (обновлено: 12:53 04.11.2024)
На мероприятии состоится обмен мнениями относительно роли семьи в современном мире, о культурных явлениях, объединяющих народы разных стран.
СУХУМ, 4 ноя – Sputnik. Круглый стол "Что нас объединяет? Культурный код: традиции, история, семейные ценности" открылся в Доме Москвы в Сухуме.
Председатель Союза российских соотечественников в Абхазии Анна Калягина отметила, что мероприятие проходит в День народного единства, который близок не только России, но и всем жителям республик бывшего СССР.
"Этот праздник объединяет нас по духу. Культурный код у каждой нации свой, но эти коды похожи, особенно у нас, у жителей постсоветского пространства", — подчеркнула она.
Участники обсудят, как традиции, история и семейные ценности формируют общество, укрепляют связь между поколениями и способствуют национальной идентичности.
Организатор мероприятия — Союз российских соотечественников в Абхазии.